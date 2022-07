AMD prévoit des GPU à 700 W de TDP en 2025…

Une interview de Sam Naffziger, vice-président principal, Corporate Fellow, et Architecte Technologie Produit chez AMD, publiée sur le site VentureBeat, contient une diapositive qui a de quoi interpeller : elle suggère le lancement de GPU haute performance avec des TDP de 700 W dans quelques années. Paradoxalement, tout au long de l’article, Sam Naffziger insiste sur l’efficacité sans cesse améliorée des cartes graphiques de la société.

Crédit : AMD

Nous avions déjà relayé des propos de Sam Naffziger à ce sujet il y a peu. Fin juin, il s’entretenait déjà avec nos confrères de Tom’s Hardware US sur la consommation des Radeon RX 7000. Il confirmait qu’elles seraient plus énergivores que les Radeon RX 6000, mais remettait un peu « la faute » sur les consommateurs et NVIDIA, deux partis entretenant une sorte de course à la puissance, au détriment de la frugalité énergétique. L’attitude des premiers reste toutefois à nuancer : un sondage réalisé par TechPowerUp auprès d’un peu plus de 22 000 lecteurs montre que seulement 14 % d’entre eux ne se soucient pas de la consommation de leurs composants PC. Les autres s’inquiètent surtout de la répercussion sur leur facture d’électricité et de la chaleur générée.

L’ère du 30×25

Factuellement, les gains en matière d’efficacité énergétique des GPU ont été considérables ces dernières années. Comme le souligne Sam Naffziger, AMD a tenu son engagement 25×20. En 2014, l’entreprise affichait son ambition de propose une efficacité énergétique 25 fois supérieure pour ses processeurs et ses cartes graphiques d’ici 2020. Pari tenu, et même dépassé. Pour les processeurs mobiles par exemples, les ingénieurs d’AMD ont multiplié l’efficacité énergétique par 31,7 en 6 ans. Dorénavant, le cap est le 30×25, soit une efficacité énergétique 30 fois meilleure d’ici 2025. Le 30×25 ne concerne toutefois pas les GPU grand public, mais plutôt les processeurs AMD EPYC et les accélérateurs AMD Instinct.

La force d’AMD : concevoir des CPU et des GPU

Quoi qu’il en soit, Sam Naffziger affirme que l’efficacité énergétique des GPU reste la priorité d’AMD. L’architecture RDNA 3 offrirait une amélioration de 50 % des performances par watt par rapport à RDNA 2. Des gains rendus possibles notamment grâce aux enseignements tirés de la de la conception des CPU.

Sam Naffziger précise : « […] nous tirons parti des atouts uniques d’AMD, qui possède une technologie de pointe en matière de CPU et de GPU. Nos concurrents ont soit de bons CPU, soit de bons GPU, mais personne n’a les deux, du moins pas encore. Nous avons une culture d’ingénierie très collaborative ici. Nous aimons innover, résoudre des problèmes difficiles et travailler ensemble dans toute l’entreprise. Lorsque nous avons examiné ce qu’il faudrait faire pour atteindre nos objectifs d’efficacité en matière de GPU, nous avons fait appel à nos concepteurs de CPU, qui avaient fait un travail fantastique avec l’architecture Zen […] ».

Cette casquette concepteur de CPU et de GPU n’est toutefois plus exclusive à AMD maintenant : Intel se déploie progressivement sur le marché des GPU, tandis que NVIDIA s’est lancée dans la conception de processeurs ARM.

Pour en revenir aux GPU d’AMD, l’autre axe ayant permis d’améliorer l’efficacité énergétique est la stratégie de réduction de la largeur du bus et le recours à des caches de grande capacité. Autrement dit : l’Infinity Cache.

Bref, il sera intéressant de voir jusqu’à quand la demande de puissance va primer sur la frugalité. Peut-être que d’ici 10 ou 20 ans, NVIDIA, AMD et Intel insisteront moins sur la capacité de leurs CPU / GPU à faire plus que sur celle à faire aussi bien avec moins. Un paradigme qui finira indubitablement par régir bon nombre de secteurs industriels dans les prochaines années.

Source : VentureBeat