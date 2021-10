AMD Radeon RX 6600 : des images de cartes graphiques XFX, ASRock et PowerColor

Cinq modèles, dont deux signés ASRock, deux autres Power Color, et le dernier XFX.

En principe, AMD lancera sa Radeon RX 6600 mercredi prochain, le 13 octobre ; en tout cas, cette date correspond à la levée de l’embargo sur les tests. Au cours des jours précédents, cette référence a été listée chez des détaillants. D’autre part, concernant ses performances, nous avons eu des résultats les comparant à celles de la NVIDIA GeForce RTX 3060 sur une petite trentaine de jeux. Aujourd’hui, nous découvrons cinq modèles signés XFX, ASRock et PowerColor.

Parmi les cinq cartes présentées par VideoCardz, toutes héritent d’une solution de refroidissement avec deux ventilateurs, exception faite de l’ASRock Radeon RX 6600 Challenger ITX qui n’a qu’une turbine.

Far Cry 6, bon terrain de jeu pour les cartes graphiques Radeon d’AMD

Vitesse mémoire de 14 Gbit/s finalement

Par ailleurs, le site a publié une capture d’écran GPU-Z de la Radeon RX 6600 qui confirme certaines de ses caractéristiques mais en infirme d’autres. Basées sur un GPU Navi 23, cette solution possède 28 unités de calcul, soit 1792 processeurs de flux, contre 32 et 2048 respectivement pour la RX 6600 XT. Côté mémoire, on retrouve 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s finalement, sur un bus de 128 bits, ce qui donne une bande passante mémoire de 224 Go/s, soit légèrement moindre que celle de la version XT.