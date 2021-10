La Radeon RX 6600 affronte la RTX 3060 sur 27 jeux

Les spécifications finales et un aperçu des performances de cette référence en Full HD sur des jeux comme Battlefield V, Cyberpunk 2077 ou encore Far Cry 6.

C’est une certitude depuis quelques jours, AMD lancera sa Radeon RX 6600 le 13 octobre prochain, jour de levée de l’embargo sur les tests. Avec un peu d’avance, VideoCardz lâche les spéciations finales de la référence et un bon aperçu de ses performances, en la comparant à la RTX 3060 sur une trentaine de jeux (27 précisément).

Commençons par les spécifications. Armée d’un GPU Navi 23, la Radeon RX 6600 propose 1792 processeurs de flux (28 unités de calcul), soit 256 processeurs de moins que sa grande sœur, la Radeon RX 6600 XT. Les fréquences GPU officielles sont de 2044 MHz (jeu) et de 2491 MHz (Boost). Le TBP (Typical Board Power) est donné à 132 W, contre 160 W pour la RX 6600 XT. Concernant la mémoire, AMD renseigne jusqu’à 8 Go de mémoire GDDR6 ; cela laisse une marge de manœuvre aux partenaires de l’entreprise pour proposer des modèles dotés de 4 Go de VRAM. Aucun modèle de référence n’est prévu.

Des Radeon RX 6600 affichées à 590 et 600 euros chez des détaillants

RTX 3060 vs Radeon RX 6600 en Full HD

En matière de performances, VideoCardz a rassemblé toutes les données qui suivent, et qui proviendraient de la documentation fournie par AMD. Elles montrent que la Radeon RX 6600 se situe un cran légèrement en dessous de la RTX 3060 globalement. Tous les tests d’AMD ont été effectués sur une machine armée d’un processeur Ryzen 5 5600X avec le SAM (Smart Access Memory) et le NVIDIA Resizable BAR activés, en définition Full HD. Les valeurs donnent le framerate moyen obtenu.

Jeu Réglages Radeon RX 6600 XT GeForce RTX 3060 Radeon RX 6600 GeForce RTX 2060 RX 6600 / RTX 3060 AC: Valhalla DX12, Ultra High 93 69 79 57 114% Battlefield 5 DX11, Ultra 165 142 142 116 100% Borderlands 3 DX12, Badass 96 75 80 60 107% CoD: BOCW DX12, Ultra 107 98 95 82 97% Control DX12, High 82 78 69 64 88% Cyberpunk 2077 DX12, Ultra 83 80 70 66 88% Death Stranding DX12, Very High 144 132 128 110 97% Dirt 5 DX12, Ultra High 93 83 83 68 100% Far Cry 6 DX11, Ultra 100 95 91 80 96% Forza Horizon 4 DX12, Max 139 109 120 93 110% Godfall DX12, Epic 93 78 79 65 101% Hitman 3 DX12, Ultra, Dartmoor 121 113 114 98 101% Metro Exodus DX12, Ultra 93 82 80 72 98% RE: Village DX12, Max 175 143 145 111 101% The Riftbreaker DX12, Ultra 250 216 213 200 99% The Witcher 3 DX11, Ultra 122 106 104 93 98% Apex Legends DX11, Ultra High 152 140 135 118 96% CSGO DX12, Ultra 427 399 411 404 103% DOTA2: Reborn DX11, Ultra 288 286 287 288 100% Overwatch DX11, Epic 276 258 232 212 90% PUBG:B DX11, Ultra 147 155 126 124 81% TC: R6S Vulkan, Ultra 453 400 382 331 96% WoW: Shadowlands DX10, 10 256 212 206 197 97% Battlefield 5 DX12, Ultra – 88 61 – 69% Deathloop DX12, Ultra – 79 69 – 87% Far Cry 6 DX12, Ultra – 74 65 – 88% F1 2021 DX12, Ultra High, Med RT – 77 84 – 109% Godfall DX12, Epic – 80 72 – 90% SoTR DX12, High, DXR High – 92 71 – 77%

Source : VideoCardz