AMD lancera la Radeon RX 6600 en octobre

En début de mois, VideoCardz a divulgué plusieurs clichés d’une carte graphique Gigabyte Radeon RX 6600 qui préfigurait un lancement proche. Le site donne cette fois une date précise concernant l’arrivée de cette référence : le 13 octobre. Ce jour marquera la fin de l’embargo sur les tests ; comme pour la RX 6600 XT, on peut supposer qu’il coïncidera de nouveau avec le lancement.

Selon le document dévoilé par VideoCardz, les envois de cartes à la presse pour les tests débuteront à partir du 29 septembre. Concernant les spécifications, la Radeon RX 6600 hérite d’un GPU Navi 23 XL avec 1792 processeurs de flux, ce qui correspond à 28 unités de calcul. En matière de mémoire, elle est logée à la même enseigne que la version XT : 8 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s avec un bus de 128 bits, pour une bande passante mémoire de 256 Go/s. Des versions dotées de 6 Go ou 4 Go ne sont pas prévues pour le moment.

Spécifications Radeon RX 6600

Le tableau ci-dessous compare l’offre d’AMD de la Radeon RX 6800 à la future Radeon RX 6600. Malheureusement, comme la version XT, cette référence arrivera dans un contexte toujours défavorable, où l’offre reste insuffisante et les prix repartis à la hausse depuis quelques semaines.