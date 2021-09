Des Radeon RX 6600 affichées à 590 et 600 euros chez des détaillants

Entre la publication de plusieurs photographies et la mention de la date de levée d’embargo sur les tests, l’arrivée prochaine de Radeon RX 6600 ne fait plus guère de toute. Reste à savoir à quel prix. Le recensement de références chez deux détaillants permet de se faire une idée. Au Portugal, PCDiga propose une Sapphire Pulse Radeon RX 6600 à 589,90 euros TTC ; en Hollande, un revendeur affiche une MSI Radeon RX 6600 MECH 2X à 600,41 euros. Les taux de TVA dans ces deux pays sont de 23 % et 21 % respectivement.

Pour rappel, la Radeon RX 6600 XT a un prix de vente recommandé de 379 euros ; un montant qui sert essentiellement de point de comparaison. En l’état, les détaillants qui possèdent des Radeon RX 6600 XT les proposent en général à des tarifs compris entre 550 et 630 euros. Même dans le contexte de pénurie, le prix de ces deux Radeon RX 6600 semblent donc gonflés. Le MSRP de la RX 6600 reste inconnu pour le moment. Il pourrait tourner aux alentours de 330 euros si AMD souhaite la positionner face à la GeForce RTX 3060 de NVIDIA (335 euros).

Comparaison Sapphire Pulse Radeon RX 6600 / XT et spécifications

Les deux images ci-dessous comparent visuellement les Radeon RX 6600 XT et Radeon RX 6000 Pulse. En matière de connectique, cette dernière propose trois DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0. L’alimentation s’effectue via un connecteur 8 broches.

Concernant les spécifications connues de la Radeon RX 6600, elles sont rassemblées ci-dessous. La levée de l’embargo sur les tests est fixée au 13 octobre.

Référence RX 6800 RX 6700 XT RX 6600 XT RX 6600 GPU Navi 21 XL Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XL Cœurs 3840 2560 2048 1792 Infinity Cache 128 Mo 96 Mo 32 Mo 32 Mo Fréquence Boost 2105 MHz 2581 MHz 2589 MHz ? Mémoire 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Vitesse mémoire 16 Gbit/s 16 Gbit/s 16 Gbit/s 16 Gbit/s Bus mémoire 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 512 Go/s 384 Go/s 256 Go/s 256 Go/s TBP 250 W 230 W 160 W ? MSRP 590 euros 479 euros 379 euros ? Date de lancement Novembre 2020 Mars 2021 Août 2021 Octobre 2021

