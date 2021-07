PowerColor dévoile ses Radeon RX 6600 XT et RX 6600

Cela fait déjà quelques mois que l’architecture RDNA2 hiberne, et s’est arrêtée autour de la Radeon RX 6700 XT. Quatrième itération de l’écurie rouge, après la RX 6900 XT (999 €), la RX 6800 XT (660 €) et la RX 6800 (590 €), elle est sortie en mars dernier et constitue à ce jour la solution la plus abordable de la nouvelle génération d’AMD, avec un tarif officiel de 479 euros. En pratique, de tels tarifs sont hélas de l’ordre de la douce rêverie. La RX 6900 XT caracole à 2659 € dans sa version Asus, chez un revendeur en ligne et non à travers la spéculation des sites de ventes aux enchères. Et sur la vingtaine de références de RX 6700 XT disponibles sur le marché, la plus abordable reste celle de MSI … à 839 € tout de même. Même à ce tarif, elle a tout de même trouvé de multiples preneurs, au point d’être largement indisponible.

Du sang neuf, face à une disponibilité limitée

Nvidia avait entamé le mouvement, avec la déclinaison de son architecture Ampere à une plus large gamme qui compte désormais sept rejetons : il y a un mois tout juste, la récente GeForce RTX 3070 Ti venait apporter un peu de sang neuf à un marché largement en berne et en manque de disponibilités, tout en promettant des dispositifs anti-minage pour amoindrir leur intérêt auprès des fermes à Bitcoin. Du reste, le cours de ces monnaies est en berne, et encourage les spéculateurs à écouler leur stock, qui perd désormais en rentabilité.

De premiers indices avaient déjà filtré concernant l’extension de la gamme d’AMD dans les semaines à venir. Équipée du GPU Navi 23 XT, la Radeon RX 6600 XT serait ainsi 5 % plus performante qu’une GTX 1080 Ti et devrait avoisiner les 399 euros. C’est ce que semble confirmer une récente mise à jour du site de PowerColor, un partenaire régulier d’AMD, qui aurait fait apparaître les catégories « RX 6600 XT » et « RX 6600 » pendant quelques heures, avant de les supprimer.

Aucun détail technique précis n’a accompagné cette mise à jour, mais les deux cartes semblent promises à une sortie courant août. En réalité, quatre produits embarquent déjà des versions personnalisées de ce GPU, en particulier la version mobile Radeon RX 6600M, la Radeon Pro W6600 et les tous derniers modèles de voitures Tesla, qui l’exploitent pour leur système d’infotainment.

Outre les premiers benchmarks qui ont filtré et qui laissent sous-entendre le niveau de performances, on sait que la Radeon RX 6600 XT devrait disposer de 2048 processeurs de flux (contre 2560 pour la 6700 XT et 3840 pour la RX 6800), avec un TDP largement inférieur à celui de ses grands frères. Rendez-vous d’ici quelques semaines, pour en avoir le cœur net.