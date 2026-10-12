AMD RDNA 5 : mauvaise nouvelle pour les joueurs, les prochaines Radeon se font attendre

AMD ne semble pas pressé de dévoiler ses prochaines Radeon, et les dernières indiscrétions ne devraient pas rassurer les joueurs. Entre un lancement repoussé à 2027, des modèles attendus en 2028 et des choix surprenants concernant la mémoire GDDR7, RDNA 5 pourrait réserver quelques déceptions.

Selon des informations partagées par un informateur spécialisé, la prochaine architecture graphique d’AMD, l’architecture RDNA 5, ne serait pas lancée avant le second semestre 2027. Les récentes rumeurs écartent également l’utilisation de puces de mémoire GDDR7 de 4 Go pour la prochaine génération de cartes grand public.

Un leaker a fait fuiter des informations

Interrogé sur les forums d’AnandTech, le leaker, connu sous le pseudonyme Kepler_L2 a apporté plusieurs précisions sur le calendrier de la marque. Répondant aux interrogations des utilisateurs, il a indiqué qu’un lancement dans les trois à cinq prochains mois était exclu. Si le salon Computex 2027, organisé au début du mois de juin, représente la fenêtre la plus précoce envisageable, le leaker estime qu’une commercialisation dans la seconde moitié de l’année 2027 reste le scénario le plus probable. Ces éléments restent à l’heure actuelle à l’état de spéculation, AMD n’ayant fourni aucune information officielle à ce sujet.

Le calendrier de sortie de cette nouvelle génération s’effectuerait de manière étalée. Seul un modèle de la gamme serait prêt pour 2027. Il s’agirait vraisemblablement de la variante AT2, équipée de 40 unités de calcul (Compute Units), bien que certains rapports fassent état de 70 unités.

Un lancement en même temps que les RTX 60 de NVIDIA ?

L’ensemble des autres références RDNA 5 serait reporté à l’année 2028. Cette période coïnciderait avec l’arrivée sur le marché de la série RTX 60 de NVIDIA, basée sur l’architecture Rubin.

Par ailleurs, des détails concernant la configuration mémoire ont été évoqués. Alors que les fabricants spécialisés doivent lancer la production en masse de puces GDDR7 de 4 Go et 6 Go au cours des deux prochaines années, Kepler_L2 affirme que la prochaine génération de cartes graphiques grand public n’utilisera pas les composants de 4 Go. Selon ces indications, ni AMD ni NVIDIA ne passeraient à cette capacité supérieure pour leurs futurs modèles.