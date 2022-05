AMD Ryzen 7000 : le point sur les clarifications / rectifications

Depuis la présentation des Ryzen 7000 Zen 4 au Computex, assez évasive, Robert Hallock, directeur du marketing technique d’AMD, a apporté diverses précisions / rectifications. Déjà, nous vous en parlions ce week-end, cette génération verra bien les TDP et non les PPT s’envoler jusqu’à 170 W pour certaines références, contre 105 W pour la gamme actuelle. Robert Hallock a également éclairci d’autres points au cours d’interviews accordées à différents médias.

Crédit : AMD

En vrac, nous savons désormais que les Ryzen 7000 prennent en charge les instructions AVX-512 (« AVX 512 VNNI pour les réseaux neuronaux et AVX 512 BFloat16 pour l’inférence » a indiqué Robert Hallock dans les colonnes de TechPowerUp) ; qu’ils proposent jusqu’à 16 cœurs / 32 threads.

À propos de l’augmentation des performances de 15 % vantée par l’entreprise lors de la présentation, Robert Hallock a confirmé que cette valeur concernait les performances mono-cœur ; qu’elle était volontairement la plus basse relevée pour ne pas décevoir.

L’iGPU sera la norme

Concernant l’intégration d’iGPU, une première pour ce type de processeurs chez AMD, ce sera un standard plutôt qu’une particularité. Robert Hallock a déclaré à ce sujet : « L’IGP est standard. Il est inclus sur toutes les puces IO de 6 nanomètres, qui comportent un petit nombre d’unités de calcul intégrées, spécifiquement pour permettre le codage et le décodage vidéo et les sorties d’affichage multiples. […] Pour les passionnés, il aidera à diagnostiquer une carte graphique défectueuse pour remettre le système en marche alors que vous attendez toujours que le GPU se manifeste. Les [spécifications] de la configuration iGPU sont uniformes, et tous les processeurs en seront dotés. »

Longévité du socket AM5

Enfin, dans une interview accordée à Forbes/CrazyTechLab, Robert Hallock a été interrogé sur la durée de vie du socket AM5. À la question sera-t-elle aussi longue que celle de l’AM4 (5 ans ; quatre générations de processeurs), il a répondu : « Je ne sais pas encore – c’est la réponse honnête. L’AM5 n’en est qu’à ses débuts. Il sortira à l’automne, mais c’est encore loin. […] Nos utilisateurs attendent de la transparence sur ce sujet. Mais nous n’avons pas encore de réponse. »

Générations AMD Ryzen

Nom de code Matisse Vermeer Vermeer-X3D Raphael Granite Ridge Architecture CPU 7nm Zen2 7nm Zen3 7nm Zen3D 5nm Zen4 Zen5 Série AMD Ryzen Ryzen 3000 Ryzen 5000 Ryzen 5000X3D Ryzen 7000 Ryzen 8000 iGPU – – – 4CUs (?) RDNA2 À déterminer Nombre maximal de cœurs 16 16 16 16 À déterminer Socket AM4 AM4 AM4 AM5 AM5 Support mémoire DDR4 DDR4 DDR4 DDR5 DDR5 Max PTT 142W 142W 142W 230W 230W (?) Max TDP 105W 105W 105W 170W 170W (?) PCIe Gen PCIe Gen4 PCIe Gen4 PCIe Gen4 PCIe Gen5 PCIe Gen5 Chipsets AMD 400 AMD 500 AMD 500 AMD 600 À déterminer Date de lancement Juillet 2019 Novembre 2020 Avril 2022 Automne 2022 2023

Sources : TechPowerUP, CrazyTechLab, HotHardware, PCWorld