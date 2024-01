AMD s’attend à ce que ses technologies pour cartes graphiques servent d’inspiration à NVIDIA

Distribuée à travers des pilotes en version Preview jusqu’à présent, l’AFMF (AMD Fluid Motion Frames) débarquera dans un pilote stable le 24 janvier, jour de sortie de la Radeon RX 7600 XT. Et apparemment, AMD s’attend à être copiée par NVIDIA…

L’AMD Fluid Motion Frames (AFMF) est une fonctionnalité du FSR 3 qui a été déployée en octobre dernier sur les Radeon RX 7000 avec une version Preview, hélas pas exempte de bogues. L’entreprise a ensuite rendu ses Radeon RX 6000 compatibles, et tout récemment, les iGPU Radeon 700M. Cependant, jusqu’à présent, les pilotes ont tous été des versions Preview ; ce ne sera plus le cas à partir du 24 janvier.

C’est le jour choisi par AMD pour lancer la Fluid Motion Frames en version « stable ». Cette technologie, qui est la Frame Generation d’AMD, sera intégrée au sein de l’HYPR-RX mais doit également être proposée en tant qu’option distincte dans les pilotes.

Cette date du 24 janvier coïncidera d’ailleurs avec la commercialisation de la Radeon RX 7600 XT, une nouvelle carte graphique sous architecture RDNA 3 officialisée par AMD en début de semaine.

AMD copiée par NVIDIA ?

Vous êtes maintenant au courant, l’un des atouts de l’AFMF par rapport aux DLSS de NVIDIA est son implémentation au niveau des pilotes graphiques des Radeon. Cette particularité permet à cette solution d’être disponible sur l’ensemble des jeux DirectX 11 et DirectX 12, sans que les développeurs soient mis à contribution.

Dans les deux cas, que ce soit pour la Frame Generation ou celle de NVIDIA – et contrairement au FSR – ces deux fonctionnalités sont limitées aux GPU de leur société mère : aux Radeon dans le premier cas, aux GeForce RTX 40 Series dans le second. Peut-être que le LSFG 1.0, un outil magique activant la génération de frames sur tous les jeux et tous les GPU, saura réunifier le meilleur des deux mondes.

À en croire l’article source, qui se base sur des propos tenus par Aaron Steinman (qui portent sur la FSR), responsable senior des produits Radeon chez AMD, NVIDIA pourrait copier sa concurrente pour proposer de la Frame Generation aux GeForce plus anciennes :

« Je pense que ce que nous allons commencer à voir, c’est que DLSS n’est disponible que sur certaines solutions, donc soit NVIDIA va exploiter notre solution parce que nous l’avons rendue open-source et cross-vendor, soit ils vont probablement devoir faire quelque chose de similaire ».

Nous nous abstiendrons de figurer les plans de NVIDIA en la matière. Soulignons simplement que l’entreprise propose le NIS (NVIDIA Image Scaling) une techno d’upscaling implantée elle aussi au niveau du pilote. Celle-ci prend en charge les jeux DirectX 9, 10, 11, 12, Vulkan et OpenGL, sur plein de GeForce, y compris de l’ère Maxwell et Pascal.

C’est de la mise à l’échelle en revanche, sans la composante IA du DLSS ; il n’est pas question de génération d’images non plus.

