Apple élaborerait un casque de réalité mixte avec deux écrans 8K

Depuis plusieurs mois déjà, certains soupçonnent Apple de travailleur sur un casque de réalité mixte. Le site The Information fournit de nouvelles données à son sujet. Bardé d’une douzaine de caméras, l’appareil répondant au nom de code N301 embarquerait deux écrans 8K et bénéficierait d’une fonction de suivi du regard perfectionné.

Le casque de réalité mixte d’Apple n’utiliserait pas de contrôleurs traditionnels. Les entrées seraient directement liées aux mouvements des yeux et des mains, possiblement avec un dispositif d’anneaux glissés aux doigts. Le prototype serait en phase finale ; la commercialisation serait prévue pour 2022, avec un objectif de 250 000 ventes la première année. Le tarif avoisinerait les 3 000 dollars. Ce casque ne se destinerait donc pas au grand public, mais principalement aux professionnels.

Pour ceux qui se demandent qu’est-ce qui différencie les trois « réalités » mentionnées ci-dessus, voici quelques explications qui permettent d’y voir plus clair. Elles proviennent du site d’Intel consacré à ce sujet ; n’hésitez pas à vous y rendre si vous désirez en apprendre davantage sur ces notions.

La réalité virtuelle, la plus connue, « est totalement immersive, ce qui vous donne la sensation que vous êtes dans un environnement ou un monde différent du monde réel. »

La réalité augmentée « superpose des informations numériques sur des éléments du monde réel. Pokémon GO fait partie des exemples les plus connus. La réalité augmentée garde le monde réel au centre mais l’enrichit d’autres détails numériques […] en complétant votre réalité ou votre environnement. »

Enfin, le cas qui nous intéresse ici, la réalité mixte, « réunit des éléments du monde réel et du monde numérique. Dans la réalité mixte, vous interagissez avec des objets et des environnements physiques et virtuels et les manipulez […]. La réalité mixte vous permet de voir et de vous immerger dans le monde qui vous entoure, même si vous interagissez avec un environnement virtuel en utilisant vos propres mains, tout cela sans jamais retirer votre casque. Elle permet d’avoir un pied (ou une main) dans le monde réel et l’autre dans un lieu imaginaire, en décomposant les concepts de base entre réel et imaginaire […]. »