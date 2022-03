Apple lance le moniteur Studio Display : Retina 5K et caméra 12 Mpx

Un écran équipé d’un processeur A13 et qui coûte une petite fortune, d’autant plus si vous souhaitez pouvoir le régler en hauteur…

Outre la M1 Ultra et le Mac Studio, Apple a également présenté l’écran Studio Display à l’occasion de sa keynote 2022. C’est un moniteur 5K doté d’une caméra ultra grand-angle de 12 Mpx et de six haut-parleurs. Apple l’a équipé d’un SoC Apple A13.

Le Studio Display est muni d’une dalle IPS Retina de 27 pouces. Celle-ci affiche une définition de 5120 x 2 880 pixels, ce qui donne une résolution de 218 pixels par pouce. La luminosité maximale est de 600 cd/m². Apple promet « un milliard de couleurs ». L’écran profite de la technologie TrueTone qui ajuste la température de couleurs et la luminosité en fonction de la lumière ambiante.

460 euros pour le support à inclinaison et hauteur réglables

Le moniteur abrite une caméra ultra grand‑angle 12 Mpx avec champ de vision de 122° et une ouverture ƒ/2,4. Celle-ci bénéficie d’un mode « cadre centré », qui est grosso modo un centrage automatique.

Le système audio mobilise six haut-parleurs avec woofers à annulation de force. Il prend en charge l’audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéo avec Dolby Atmos. Apple a également ajouté trois micros « avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming [filtrage spatial] directionnel ». Enfin, l’écran supporte la fonctionnalité « Dis Siri ».

Du côté de la connectique, on trouve un port de réception Thunderbolt 3 (USB‑C) pour l’hôte (recharge de l’hôte à 96 W) et trois ports de diffusion USB‑C (jusqu’à 10 Gbit/s) pour la connexion de périphériques et d’unités de stockage et la mise en réseau.

De base, l’ajustement de l’écran se limite à à inclinaison réglable de -5° à +25°. Apple propose également un kit de montage VESA sans surcoût. Pour ceux qui souhaiteraient régler la hauteur, la société vend un support permettant d’ajuster celle-ci sur 105 mm. Cet « extra » est facturé… 460 euros.

Le Studio Display est compatible avec les modèles de Mac exécutant macOS Monterey 12.3 ou version ultérieure et iPad sous iPadOS 15.4 ou version ultérieure.

Le prix débute à 1749 euros pour le modèle basique, 1999 euros pour celui équipé d’un verre nano-texturé. Vous avez la possibilité de précommander votre exemplaire dès à présent ; les livraisons débuteront le 18 mars.