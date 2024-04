Windows 11 : vous pourrez bientôt gérer vos PC et Xbox depuis votre ordinateur

Cela fait bien longtemps que l’on peut lier nos divers appareils Apple sur MacOS et iOS. En effet, la marque à la pomme permet, via la page de l’identifiant Apple dans les réglages, de gérer vos objets connectés. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à votre Mac ou votre iPad pour connaître les informations essentielles, et, si nécessaire, de les supprimer du compte. Il est même possible d’y lier un ordinateur Windows.

Microsoft n’a jusqu’à maintenant pas une fonction aussi avancée. En revanche, l’entreprise a récemment ajouté cette fonctionnalité dans la version bêta de la dernière version de Windows 11. Cela pourrait arriver pour tous les utilisateurs dans un futur proche.

Une amélioration de l’écosystème Microsoft

L’amélioration tend à se rapprocher de ce que fait Apple. Windows 11 va prochainement apporter une page plus claire afin de centraliser tous ses appareils Microsoft afin d’avoir un meilleur visuel. Cette fonction inclut aussi les consoles Xbox, que vous pourrez lier à votre compte. En revanche, Windows 10 ne pourra pas en bénéficier puisque la nouveauté sera exclusive aux éditions Home et Pro de Windows 11. Comprenez également que la version Famille est exclue.

Pour les utilisateurs éligibles et donc dotés des versions mentionnées ci-dessus, il faudra alors vous rendre dans Paramètres > Comptes > appareils liés. Vous aurez alors accès aux informations de vos appareils. Dans le cas d’un PC, vous pourrez connaître son processeur, sa carte graphique, son nombre de Go de RAM, sa version Windows et le numéro de build. En revanche, il est visiblement impossible de lier un appareil ou d’en supprimer localement. En effet, il faudra alors passer par le site web de Microsoft pour effectuer ces démarches, pourtant très simples.

Activer la fonctionnalité avant la mise à jour de Windows 11

Cette fonctionnalité est accessible pour les possesseurs de la version bêta 22635.3495. En revanche, il se pourrait que celle-ci ne s’affiche pas. Pour y remédier, il vous suffit d’utiliser l’application ViVeTool et d’entrer la commande vivetool / enable / id:47448915,48546544.

To enable the Linked devices settings page in the latest Beta Channel flight (22635.3495), run:



vivetool /enable /id:47448915,48546544 pic.twitter.com/yeBklkJDBL — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 13, 2024

En revanche, puisqu’il s’agit d’une version encore non déployée pour le grand public, il se peut que la fonctionnalité rencontre divers soucis de stabilité. Veillez donc à connaître les risques avant d’entrer la commande.

Pour l’heure, Microsoft n’a communiqué aucune date de sortie, mais il se pourrait que la fonctionnalité arrive d’ici l’été. En plus de la refonte de la gestion des appareils, c’est le menu Démarrer qui pourrait connaître prochainement un bouleversement.