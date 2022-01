Après un an d’attente, voici les premières photographies de la GeForce GT 1010

Et de deux modèles différents s’il vous plait.

Début 2021, NVIDIA lançait la GeForce GT 1010. Une carte qui se faisait très discrète depuis, à tel point que la plupart des détaillants ne l’ont même pas référencée. Et bien sûr, nous n’avions même jamais eu la moindre photo d’elle… Mais la situation change depuis quelques jours. Après avoir fait une timide apparition dans Geekbench, elle s’affiche désormais à travers quatre photographies.

Les deux premiers clichés d’un modèle Lenovo ont été publiés sur le site chinois Tabao et repérés par HXL. Ensuite, un utilisateur baptisé MEGAsizeGPU a livré quelques photographies supplémentaires sur Twitter, cette fois d’une carte signée Leadtek. Il a également fourni une capture d’écran GPU-Z et un score 3DMark.

Vince Lucido, alias Kingpin, publie des photos de sa RTX 3090 Ti

Pas la plus musclée des GeForce…

Cette GT 1010 possède un GPU Pascal, le GP108, gravé en 14 nm. Elle a 256 cœurs CUDA. Les fréquences GPU de référence seraient 1228 MHz (base) et 1468 MHz (Boost). En ce qui concerne la mémoire, NVIDIA l’a dotée de 2 Go de GDDR5 sur un bus mémoire de 64 bits. Cette carte graphique a un TDP de 30 W et se satisfait donc très bien du port PCIe pour être alimentée. Enfin, elle utilise une interface PCIe 3.0 x4.

Taobao la propose à un tarif de 450 RMB, ce qui équivaut approximativement à 70 dollars / 63 euros.

nvidia GT 1010 (lenovo oem)



64Bit 2GB GDDR5



PCIe 3.0*4https://t.co/5BKJsbZQdX pic.twitter.com/mhNQDjkmEg — HXL (@9550pro) January 31, 2022

Legendary GT1010 TSE score and BIOS capture pic.twitter.com/KDhmAiODzB — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 31, 2022

Source : VideoCardz