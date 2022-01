Vince Lucido, alias Kingpin, publie des photos de sa RTX 3090 Ti

Lors du CES 2022, NVIDIA a mentionné la GeForce RTX 3090 Ti. L’entreprise était censée nous la présenter de manière plus détaillée au cours du mois ; mais jusqu’ici, nous n’en savons pas davantage à son sujet. En revanche, Vince Lucido, alias Kingpin, a publié quelques photographies de la version portant son nom sur Facebook, arguant « qu’une nouvelle arme arrivait ».

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons cette GeForce RTX 3090 Ti EVGA Kingpin. Début janvier, nous lui avions consacré un article motivé par l’une de ses particularités : le recours à une paire de connecteurs 12 broches. Malheureusement, les clichés ne permettent pas de trancher. On remarque simplement un design noir et argenté, assez différent de celui de la RTX 3090 Kingpin (que vous pouvez voir ci-dessous), ainsi qu’un écran LCD, déjà présent sur la version non-Ti et qui ne change pas d’un iota. Du côté de la connectique, ce sont trois DisplayPort et un port HDMI.

Naturellement, cette RTX 3090 Ti EVGA Kingpin représente le top du très haut de gamme de NVIDIA ; au vu des tarifs actuels des RTX 3090, qui se situent entre 2500 et 3000 euros (le modèle Kingpin coûte 2950 euros), on vous laisse imaginer le prix de cette édition (les premiers tarifs pour les modèles « basiques » de RTX 3090 Ti avoisinent les 3200 euros).

Un GPU GA102 pleinement exploité

Pour l’instant, les seules certitudes concernant la GeForce RTX 3090 Ti sont 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s et une puissance théorique de 40 TFLOPS FP32. Néanmoins, elle devrait en principe exploiter son GPU GA102 à 100 %, ce qui donne les caractéristiques suivantes :

Référence RTX 3090 Ti* RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s Performance FP32 Environ 40 TFLOPS 35,58 TFLOPS 34,10 TFLOPS 29,77 TFLOPS TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement À déterminer 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

Source : Kingpin