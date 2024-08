Arc Battlemage Xe2 : lents, les GPU d’Intel seraient dépassés avant même leur sortie ?

ARC A770 ©Intel

Si Intel s’en sort plutôt bien sur le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau et portables, ce n’est pas forcément le cas en ce qui concerne celui des cartes graphiques. À la traîne, l’entreprise n’arrive malheureusement pas à rivaliser avec les poids lourds du marché que sont NVIDIA et AMD.

Les Intel Arc ont du mal à s’imposer face aux GeForce RTX et Radeon RX qui restent les choix les plus courants. Le marché est actuellement dominé par NVIDIA avec 88 % de part de marché et 12 % pour AMD, Intel va donc avoir fort à faire afin de devenir concurrentielle.

Une nouvelle génération de cartes graphiques basée sur l’architecture Xe2 Battlemage pourrait aider la firme en ce sens. Ces nouveaux GPU de bureau gravés en 4 nm par TSMC sont attendus en 2024 alors qu’AMD et NVIDIA comptent eux aussi rafraîchir leurs catalogues (RX 8000 et RTX 5000).

Très mystérieuses, les cartes d’Intel se dévoilent peu à peu avec quelques informations inédites sur leurs caractéristiques. C’est notamment le nombre de cœurs Xe2 d’un des modèles qui vient de fuiter ainsi que la fréquence, la DRAM, la VRAM et enfin la bande passante.

©Intel

L’Arc Xe2 d’entrée de gamme moins rapide qu’une RTX 4060 ?

À en croire les chiffres, l’Intel Arc repérée (e20b) n’aurait rien de bien impressionnant. Avec seulement 14 cœurs Xe2, cette carte n’atteindrait que 1,5 GHz de base et 1,8 GHz en boost. En comparaison de la RTX 4060, cela représente une cadence bien inférieure (1,83 GHz et 2,46 GHz).

Il est donc probable que la carte en question soit le BMG-G21, soit l’entrée de gamme d’Intel. Actuellement, malgré ses 12 Go de VRAM potentiels, son bus mémoire de 192 bits et sa bande passante de 456 Go/s supérieurs, cette Intel Arc se hisse à peine au niveau de la RTX 4060.

La BMG-G21 serait donc moins rapide sur le papier, néanmoins l’augmentation de la VRAM et de la bande passante pourrait lui donner un avantage pour ce qui est de l’affichage des textures en jeu.

Les GPU Xe2 Battlemage feront-ils le poids ?

GeForce RTX 4060 ©NVIDIA

Évidemment, il s’agit certainement d’un échantillon, il est donc probable que ses caractéristiques évoluent en mieux à l’avenir. Il faut espérer que cela soit bien le cas si Intel veut arriver à tirer son épingle du jeu. Heureusement, l’entreprise compte bien proposer des modèles plus évolués. Une variante 256 bits avec 16 Go de RAM et offrant une bande passante allant jusqu’à 608 Go/s serait également dans les cartons d’Intel.

Malgré sa fréquence un peu préoccupante, ce GPU représente tout de même une belle amélioration par rapport à la génération précédente. La nouvelle architecture Xe2 promet une amélioration de 50 % des performances. Si cela pourrait ne pas suffire pour rivaliser avec les prochaines Radeon et GeForce, Intel rattrape son retard petit à petit.

Arc B*** Arc B*** Arc A770 RTX 4060 Die Arc BMG-G31 Arc BMG-G21 Arc ACM-G10 AD 107 Nœud de gravure TSMC 5/4nm ? TSMC 5/4nm ? TSMC 6nm TSMC 5 nm Taille du die ? ? 406 mm² 159 mm² Unité de shader (cœurs Xe) 4096

(32 cœurs Xe2) 2048

(16 cœurs Xe2) 4096

(32 cœurs Xe) 3072 Fréquence GPU ? 1.5 GHz 2.10 GHz 1.83 GHz Mémoire 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 256 bits 192 bits 256 bits 128 bits Bande passante 608 Go/s 456 Go/s 560 Go/s 272 Go/s

L’échantillon d’une Intel Arc Xe2 Battlemage a été repéré.

Avec une fréquence de 1,5 GHz, le GPU serait plus lent que la RTX 4060 de NVIDIA.

Elle disposerait de 12 Go de RAM, d’un bus 192 bits et d’une bande passante de 456 Go/s.

Source : Anandtech Forums