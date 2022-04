ASRock enregistre cinq Radeon RX 6X50 XT auprès de l’EEC

AMD va prochainement lancer ses cartes graphiques Radeon RX 6X50 XT ; la date probable est le 10 mai. Gigabyte avait déjà enregistré des Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT auprès de l’EEC ; au tour d’ASRock de faire de même. L’entreprise taïwanaise a déposé cinq références : une Radeon RX 6950 XT, deux Radeon RX 6750 XT et deux Radeon RX 6650 XT. En général, cette marque n’enregistre pas des références par simple précaution.

À l’évidence, ASRock commercialisera donc une Radeon RX 6950 XT OC Formula. Comme mis en avant dans la vidéo ci-dessous, l’actuelle Radeon RX 6900 XT OC Formula est l’une des cartes refroidies par air les plus rapides du marché : elle atteint une fréquence Boost de 2475 MHz. La fréquence Boost de référence pour la Radeon RX 6900 XT est de 2250 MHz. Concernant les autres références, sachez que les suffixes PGD, CLP et CLD sont les acronymes de Phantom Gaming D, Challenger Pro et Challenger D. Le catalogue d’ASRock comprend notamment une AMD Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC dotée d’une solution de refroidissement à trois ventilateurs.

Ces derniers jours, nous avons eu un aperçu des performances de la Radeon RX 6750 XT sur quelques benchmarks ; elle se montrait 2 à 12 % plus rapide que la Radeon RX 6700 XT. Rappelons que les principales valeurs ajoutées de cette série Radeon RX 6X50 XT seraient une vitesse mémoire accrue (18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s) et des GPU cadencés avec quelques MHz de plus.

