ASRock travaillerait bien à la prise en charge des Ryzen 5000 sur ses cartes mères série 300

En début de semaine, on découvrait des Ryzen 5000 fonctionnant sur des cartes mères série 300 ; notamment un Ryzen 9 5900X sur une carte mère ASRock A320M-HDV R4.0, un modèle d’entrée de gamme vendu une soixante d’euros. En revanche, on ignorait la provenance exacte du firmware ; il semblerait que ce soit l’entreprise ASRock elle-même qui l’ait fourni.

Ainsi, ASRock travaillerait sur un microcode P4.03 daté du 3 novembre. Pour le moment, le firmware le plus récent pour la carte mère A320M-HDV R4.0 sur le site du fabricant est le P4.00. Toutefois, il est probable que la version P4.03, toujours en alpha, ait fait l’objet d’une fuite, récupérée et mise à profit par un utilisateur. En outre, le support ne se limiterait pas aux Ryzen 5000 mais concernerait également les APU Renoir.

ASRock, déjà exemplaire avec les Ryzen 3000

On ne sait pas si ASRock prévoit une prise en charge des Ryzen 5000 sur d’autres cartes mères de série 300. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont contacté la firme pour obtenir plus de précisions ; nous mettrons à jour cet article lorsque cette dernière aura répondu.

De fait, ASRock est une société plutôt coutumière de ce genre de pratique ; déjà avec les Ryzen 3000, elle avait rendu plus d’une cinquantaine de ses cartes mères compatibles avec ces derniers. Pour les puces Intel, elle avait également été l’une des premières à étendre l’overclocking des processeurs non-K aux Coffee Lake.

Naturellement, en cas de support des Ryzen 5000 sur les cartes mères série 300, il y aurait certaines limitations techniques, dont l’absence de prise en charge du PCIe 4.0 ; rien de dramatique pour la majorité des clients.