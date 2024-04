Assassin’s Creed Mirage est gratuit temporairement, dépêchez-vous d’en profiter

L’éditeur français a vendu son jeu comme un retour aux sources. En effet, depuis 2017, Ubisoft nous avait habitué à des mondes ouverts (souvent vides) et à de l’Action–RPG composé d’un arbre de compétence. Cette fois-ci, l’histoire et l’univers sont bien plus concentrés, remettant le joueur au centre d’une histoire plus linéaire et en axant une bonne partie du gameplay sur le parkour, l’une des features les plus appréciées de la saga.

Lors du lancement du soft le 30 octobre 2023, Ubisoft avait estimé que les ventes étaient satisfaisantes. Visiblement pas assez, puisque le studio vient de lancer une campagne de promotion à l’aide d’un accès gratuit à Assassin’s Creed Mirage. Attention cependant, il ne s’agit pas d’un accès complet au jeu, mais seulement des deux premières heures.

Une version d’essai gratuite à destination de tous les joueurs

Depuis le 16 avril, le jeu peut donc être téléchargé et essayé pendant deux heures pour tous les joueurs. Que vous soyez sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS5 ou PS4, vous pouvez découvrir le début des aventures de Basim, au sein d’une reproduction fidèle de Bagdad du IXe siècle. Si Ubisoft a déjà fait un cadeau du même genre aux abonnés du Xbox Game Pass il y a un mois lors d’un week-end Free Play Days, il n’y a maintenant pas besoin d’y être abonné pour en profiter. Il en est de même pour les possesseurs d’une PS5 : vous n’êtes pas contraints d’avoir souscris au PS Plus. Si vous avez été séduits par cet opus au terme des deux heures, il vous sera alors proposé de l’acquérir avec toute la progression conservée. L’éditeur a même publié un trailer pour l’occasion.

Cet essai gratuit prend fin le 30 avril prochain. Auquel cas, il vous sera obligatoire d’acheter le jeu pour pouvoir le tester. Sur ordinateur, le soft prend en charge toutes les technologies d’upscaling, à savoir le Nvidia DLSS, l’AMD FSR ainsi que l’Intel XeSS. Sachez d’ailleurs qu’Assassin’s Creed Mirage est étonnement peu gourmand, ce qui permet à de nombreuses configs PC, même modestes, d’en profiter. Un petit cadeau vient aussi s’ajouter et s’adresse aux fans de AC Valhalla, il est possible d’acquérir gratuitement le costume d’Eivor via Ubisoft Connect. Vous pourrez alors l’enfiler sur Basim.

Ubisoft n’en a clairement pas fini avec sa franchise phare. En effet, plusieurs autres chapitres d’Assassin’s Creed sont prévus comme un nouvel opus se déroulant au Japon, mais aussi un titre vidéoludique entièrement en VR baptisé AC Nexus.