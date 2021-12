Assassin’s Creed Odyssey est jouable gratuitement jusqu’au 20 décembre

Si vous souhaitez profiter du week-end pour faire une petite virée en Grèce – version antique – Ubisoft permet de jouer gratuitement à la version complète d’Assassin’s Creed Odyssey. L’offre est valable du 16 décembre 10 heures au 20 décembre 20 heures ; sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Google Stadia.

Il ne s’agit pas d’un don permanent mais bien d’un accès temporaire au titre. Naturellement, Ubisoft précise « qu’au terme du week-end gratuit, votre progression sera conservée si vous achetez le jeu ». Toutes les éditions sont actuellement à -75 %. Comptez ainsi 15 euros pour la version standard ou 28,75 euros pour l’édition ultimate.

Alexios ou Kassandra

Assassin’s Creed Odyssey est sorti en octobre 2018. Voici son descriptif : « Devenez un héros spartiate – Sous les traits d’Alexios ou de Kassandra, entamez un périple épique qui vous mènera du statut d’humble mercenaire spartiate à celui de héros grec légendaire, et découvrez la vérité à propos de votre mystérieux passé. Vous naviguerez jusqu’aux confins de la mer Égée, vous forgerez des alliances et vous vous ferez des ennemis. En chemin, vous rencontrerez des figures historiques, des créatures mythiques et toute une galerie de personnages qui influeront sur votre destin.

La Grèce antique vous attend – Explorez tout un pays de nature sauvage et de cités à l’apogée de l’âge d’or de la Grèce. Visitez Sparte et découvrez Athènes au sommet de sa gloire, marchez sur les traces de légendes comme Ulysse et Hercule, et dévoilez les secrets de la Grèce. Des rencontres inattendues, des combats contre des ennemis redoutables, et de nombreuses autres découvertes donneront vie à votre histoire. »

Les configurations PC

Pour faire fonctionner Assassin’s Creed Odyssey sur votre PC en 720p / low à 30 images par seconde, voici les critères : processeur AMD FX 6300 @ 3,8 GHz / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 @ 3,1 GHz ; carte graphique AMD Radeon R9 285 ou NVIDIA GeForce GTX 660 ; 8 Go de RAM.

Pour une expérience plus confortable, privilégiez un processeur AMD FX-8350 @ 4,0 GHz / Ryzen 5 – 1400 / Intel Core i7-3770 @ 3,5 GHz ou supérieur ; une carte graphique AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 ou supérieure ; 8 Go de RAM.

Le jeu occupe 46 Go d’espace disque. Si votre ordinateur ne répond pas aux exigences ci-dessus, sachez qu’il est possible d’y jouer par le biais du cloud gaming (Google Stadia mais également NVIDIA GeForce Now).

Source : Ubisoft