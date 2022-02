Assassin’s Creed Valhalla est jouable gratuitement jusqu’à lundi prochain 20 heures

Une offre disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et même Google Stadia.

Si vous n’avez pas déjà prévu de passer votre week-end à jouer à Elden Ring, désormais disponible, sachez qu’Ubisoft vous propose d’essayer gratuitement son Assassin’s Creed Valhalla jusqu’à lundi prochain. L’offre est disponible dès à présent et se terminera le 28 février à 20 heures. Elle concerne toutes les plateformes sur lequel le titre est disponible, à savoir les PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et même Google Stadia. Notez que le soft est également accessible par le biais du GeForce Now de NVIDIA.

Cette période d’essai vous donne accès à la version complète du jeu. Une fois qu’elle aura expiré, il vous faudra acheter le titre pour poursuivre votre aventure. Ubisoft applique actuellement un réduction de 60 % sur les versions standard et deluxe, faisant passer leur prix à respectivement 24 et 32 euros. Le rabais est de 40 % pour les éditions Ragnarök et Complete, qui sont ainsi proposées à 60 euros et 84 euros.

La RTX 3090 ne maintient pas du 60 ips constant sur Assassin’s Creed Valhalla en 4K/Ultra

Un jeu mal optimisé sur PC

Assassin’s Creed Valhalla est le dernier opus de la franchise. Il est sorti en novembre 2020.

Voici le descriptif : « Dans Assassin’s Creed Valhalla, incarnez Eivor, Viking légendaire en quête de gloire. Explorez un monde ouvert splendide et dynamique, dans la violence de l’Angleterre médiévale. Partez en raids pour attaquer vos ennemis, améliorez votre campement et développez votre influence politique afin de mériter votre place parmi les dieux, au Valhalla. »

Si vous êtes sur PC, vous pouvez consulter les configurations préconisées pour Assassin’s Creed Valhalla ici. Précisons qu’en dépit des nombreux patchs appliqués depuis sa parution, le titre est toujours loin d’être un modèle d’optimisation sur cette plateforme. Selon plusieurs tests de performance, il se montre exigeant à la fois pour le CPU et le GPU.

Source : Ubisoft