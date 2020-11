La RTX 3090 ne maintient pas du 60 ips constant sur Assassin’s Creed Valhalla en 4K/Ultra

Demain n’est pas seulement le jour de sortie de la Xbox Series X/S de Microsoft ; c’est aussi celui du nouveau jeu de la franchise Assassin’s Creed, Valhalla. Si vous choisissez de vivre les aventures d’Eivor sur PC, et que vous aviez fait l’acquisition d’une GeForce RTX 3090 de NVIDIA en espérant pouvant profiter du titre en 4K/Ultra à 60 images par seconde, cela semble mal parti.

Un certain GameGPU a en effet partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle il fait tourner le jeu d’Ubisoft dans les conditions susmentionnées. Outre la carte graphique de NVIDIA, sa configuration s’appuie sur un processeur Intel Core i9-10900K, un 10 cœurs / 20 threads, porte-étendard de la gamme Comet Lake-S d’Intel. La quantité de RAM n’est pas précisée. Dans le benchmark intégré, la fréquence moyenne est de 56 ips ; il y a des chutes à 32 ips. Notez que le jeu n’occupe que 6 816 Mo de mémoire vidéo dédiée : les RTX 3080 et RTX 3070, munies respectivement de 10 Go de GDDR6X et 8 Go de GDDR6 ne seront donc pas déficitaires sur ce segment ; idem pour les RX 6000 Big Navi d’AMD, toutes bardées de 16 Go de VRAM.

Du 4K/60 ips sur consoles, mais avec quels réglages ?

Dans les séquences de gameplay, grâce à l’outil de monitoring utilisé, on constate que c’est bien la carte graphique le facteur limitant. Le titre sollicite le processeur Intel à 60-65 % de ses capacités environ ; la RTX 3090, à 97-98 %.

Ces chiffres sont intéressants pour trois raisons. Premièrement, la recommandation d’Ubisoft d’une RTX 2080 ou d’une RX 5700 XT pour du 4K/30 ips en Ultra semble assez optimiste. Deuxièmement, ils attestent qu’une carte aussi haut de gamme qu’une RTX 3090 ne permet pas d’obtenir du 60 ips en 4K/Ultra sur un jeu pourtant intergénérationnel ; certes, de manière général, les Assassin’s Creed ne figurent pas parmi les titres les mieux optimisés du marché, loin de là. Néanmoins, les résultats de la RTX 3090 sont un peu inquiétants en prévision des softs qui seront vraiment « nouvelle génération ». Enfin, on voit mal comment les consoles peuvent tenir les 4K à 60 ips promis par Ubisoft même avec des réglages moins exigeants. Comme pressenti, l’upscale semble assez inévitable. Réponse dans les prochains jours !