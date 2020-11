Asus dévoile des RTX 3000 sur un seul slot grâce à un waterblock EKWB

Avec leur TBP de 350 W et 320 W, les GeForce RTX 3090 et RTX 3080 de NVIDIA imposent souvent aux fabricants d’opter pour des solutions de refroidissement épaisses occupant plusieurs slots. Afin de contourner ce désagrément, Asus a collaboré avec EKWB pour doter les cartes d’un waterbock. Résultat : des RTX 3090, 3080 et 3070 refroidies par liquide qui n’occupent qu’un seul slot.

Naturellement, ces Asus EKWB RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070 se destinent aux utilisateurs équipés de boucles de refroidissement. Grâce à leur bloc d’eau préinstallé, ces références leur évitent simplement d’avoir à faire ce bricolage eux-mêmes.

La RTX 3060 Ti serait reportée au mois de décembre

Top en acrylique

Le bloc d’eau recouvre le GPU, les VRM et les puces mémoire. La base est fabriquée avec du cuivre électrolytique usiné par CNC dans une finition nickelée, tandis que le top est en acrylique. Il reprend le design caractéristique EKWB, sur lequel est apposée la marque Asus. Du RGB configurable est présent, logiquement compatible Asus Aura Sync. La plaque arrière est en aluminium. L’équerre de support est fabriquée en acier inoxydable afin de la protéger de la corrosion.

Niveau alimentation, sur les photos fournies, il semble que les RTX 3090 et RTX 3080 optent pour une paire de câbles 8 broches ; la RTX 3070 préfère un unique connecteur 12 broches. D’autre part, la connectique est identique sur les trois cartes : un port HDMI 2.1 et trois DisplayPort 1.4a.

Malheureusement, Asus n’a pas divulgué toutes les spécifications. Néanmoins, on sait que la RTX 3070 arrivera en fin de mois, soit un peu après ses deux grandes sœurs programmées pour mi-novembre.

Source : Asus