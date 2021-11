Asus dévoile son routeur ROG Rapture GT-AX6000

Asus lance un nouveau routeur Wi-Fi 6 (802.11ax), le Rapture GT-AX6000. Ce modèle 4×4 bi-bande atteint des vitesses combinées de 6000 Mbit/s : 1448 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz et 4804 Mbit/s sur la bande 5 GHz.

Le routeur Rapture GT-AX6000 possède 4 antennes externes détachables. L’appareil a des dimensions de 337,7 x 196 x 220,9 mm et pèse 1121,4 grammes. Il est doté d’un CPU Broadcom quadricœur 64 bits cadencé à 2 GHz et d’un chipset Wi-Fi. Il possède une mémoire flash NAND interne de 256 Mo et 1 Go de RAM DDR3.

NeatGear s’attaque au Wi-Fi 6E avec son routeur tri-bande Nighthawk RAXE500

Un routeur pour les joueurs sur PC, console et smartphone

La connectique se compose de quatre ports 1 GbE, d’une paire de ports 2,5 GbE dont un WAN / LAN. L’agrégation WAN permet de combiner un port 2,5 Gbit/s avec un port 1 Gbit/s pour débloquer jusqu’à 3,5 Gbit/s de bande passante. Ajoutez à cela un port USB 3.2 Gen 1 et un autre en USB 2.0.

Vous l’imaginez, avec ce routeur ROG (Republic of Gamers) Rapture GT-AX6000, Asus cible principalement les joueurs. L’entreprise argue qu’il est « conçu pour tous les types de joueurs : mobiles, PC et consoles, y compris la PS5, la Xbox Series X et la Nintendo Switch » ; « stabilise les connexions pour éviter la gigue, réduire le lag, diminuer le ping et augmenter la vitesse ». En outre, pour les joueurs mobiles, « grâce à l’application ASUS router, [ces derniers] peuvent activer le mode de jeu mobile en un clic pour donner la priorité au téléphone portable ». Enfin, Asus n’a pas oublié les amateurs de RGB : son routeur propose quelques effets lumineux configurables via Asus Aura RGB.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des caractéristiques de ce Rapture GT-AX6000 ci-dessous. Asus n’a pas précisé le tarif pour le moment.

Intel propose une carte Wi-Fi 6E, l’AX210