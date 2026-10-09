ASUS veut faire jouer les gamers sur une machine conçue pour l’IA, avec des performances étonnantes

ASUS promet de faire tourner des jeux AAA à 100 FPS en 1440p grâce à son nouveau mini-PC ProArt GR1X, équipé d’une puce NVIDIA RTX Spark. Une performance étonnante pour une machine limitée à 140 W, même si le constructeur reste discret sur les technologies utilisées pour atteindre ce résultat.

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ASUS commercialise ses nouveaux mini-PC ProArt GR1X, dotés du nouveau processeur RTX Spark de NVIDIA, en mettant l’accent sur leurs capacités de jeu. Le fabricant taïwanais affirme que ces ordinateurs compacts peuvent faire fonctionner des jeux AAA à 1440p avec une fréquence d’images de 100 FPS, tout en maintenant une consommation énergétique limitée à 140W.

Au-delà du gaming, ASUS souligne que les ProArt GR1X sont conçus pour des charges de travail variées. Ces machines peuvent exécuter en local, des modèles de langage comportant jusqu’à 120 milliards de paramètres avec une fenêtre de contexte d’un million de tokens, ainsi que gérer le rendu de scènes 3D de 90 gigaoctets.

Des performances assurées par NVIDIA, mais quelles performances ?

Les mini-PC embarquent un processeur NVIDIA Grace avec 20 cœurs et un GPU Blackwell disposant de 6144 cœurs. L’ensemble bénéficie de 128 gigaoctets de mémoire unifiée et affiche une performance de 1 pétaFLOP en précision FP4 pour les tâches d’intelligence artificielle. Le GPU intègre également les cœurs de ray tracing de quatrième génération de NVIDIA.

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Bien qu’ASUS revendique 100 FPS à 1440p, le constructeur ne précise pas le rôle des technologies de sursampling et de génération de frames dans l’obtention de ces résultats.

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Le RTX Spark supporte le multi-frame generation avec jusqu’à 6x d’interpolation, une technologie capable d’améliorer significativement les performances affichées. ASUS n’a pas fourni de détails sur l’utilisation de ces techniques pour justifier ses annonces concernant les performances de jeu.

Un système de refroidissement compact

Malgré une puissance limitée à 140W, les ProArt GR1X ne nécessitent pas d’infrastructure de refroidissement excessive. ASUS a opté pour une solution comprenant deux ventilateurs dotés de 109 pales chacun et quatre caloducs, jugée suffisante pour cette configuration.

Les mini-PC, comme ceux de chez MSI, intègrent Windows 11 et offrent une compatibilité avec plusieurs logiciels d’édition créative, incluant une souscription de trois mois gratuite à Adobe Creative Apps.