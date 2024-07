Les Ryzen 9000 lancés fin juillet pour couper l’herbe sous le pied d’Intel

©AMD

Les futurs processeurs basés sur l’architecture Zen 5 d’AMD, les Ryzen 9000 ne sont plus très loin. Ces puces nouvelles générations seront synonymes de renouveau pour l’entreprise qui promet une amélioration des performances des PC des usagers.

Depuis quelques années, AMD rogne sur l’hégémonie d’Intel en ce qui concerne les processeurs de bureau et ses futurs Ryzen 9000 pourraient être la génération qui permettrait à la firme de prendre l’avantage. Conservant une fourchette de prix attractive, ces CPU devraient sortir sous peu.

Leur date de lancement officielle vient d’ailleurs de tomber, AMD ayant programmé ses CPU pour le 31 juillet 2024. Ces puces réservées au segment desktop de l’entreprise viendront donc étoffer le catalogue d’AMD très bientôt. Elles devraient être accompagnées par la sortie d’autres processeurs, mobiles cette fois-ci conçus pour les PC Copilot+ : les Ryzen AI 300. Ces derniers devant sortir quelques jours avant.

En plus de donner une date de concrète, AMD réfute les rumeurs concernant les changements de TDP apportés au Ryzen 7 9700X. Celui-ci ne passera pas à 120W et sera bel et bien commercialisé avec un TDP de 65W.

©AMD ©AMD

AMD veut avoir le champ libre pour ses Ryzen 9000

La série des Ryzen 9000 sortira donc en plein milieu de l’été, quelques mois avant la concurrence. En effet, Intel prépare également de nouveaux processeurs de bureau : les Arrow Lake-S. Cependant contrairement à ceux d’AMD, les Core Ultra 200 sont prévus pour être lancés en octobre, pour ce qui est des premiers modèles.

Une commercialisation précoce de la part d’AMD pourrait donc être une stratégie de l’entreprise lui permettant d’avoir le champ libre pendant au moins deux mois. Ainsi, sur ce petit laps de temps, la firme n’aurait quasiment aucune concurrence à craindre en ce qui concerne sa nouvelle génération de processeurs.

©AMD

D’autant plus que les Core Ultra 200 apporteraient eux aussi un gain de performance non négligeable, notamment grâce à leur nouvelle architecture P-Core et E-Core (Lion Cove et Skymont). Sachant que ces CPU seraient également destinés aux gamers, comme les Ryzen 9000, il ne serait pas idiot de la part d’AMD de sortir ses CPU un peu plus tôt.

D’autres processeurs équipés de puce 3D V-Cache, les Ryzen 9000X3D, seraient également en développement. En revanche, ils devraient sortir un peu plus tard. Pour ce qui est de la tarification officielle des Ryzen 9000, il va falloir attendre un peu, AMD ayant apparemment prévu de s’exprimer sur ce sujet prochainement.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Architecture Zen 5 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz Cache 64 Mo L3+16 Mo L2 64 Mo L3+12 Mo L2 32 Mo L3+8 Mo L2 32 Mo L3+6 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Mémoire DDR5-5600 TDP 170 W 120 W 65W