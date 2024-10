Attention si vous avez un smartphone Samsung, ce dernier a peut-être été piraté !

Une vulnérabilité qualifiée de « à haut risque » a rendu de nombreux smartphones et montres Galaxy équipés de la technologie Exynos susceptibles d’être piratés, a averti Samsung. Le constructeur demande aux utilisateurs des appareils concernés de les mettre à jour immédiatement avec les derniers correctifs de sécurité et s’efforce de résoudre le problème dans les plus brefs délais.

Les processeurs Exynos concernés sont les suivants

9820

9825

980

990

850

W920

Si vous ne connaissez pas le modèle de votre puce ou que vous ne savez pas comment voir cette information, alors voici ce qu’il faut savoir ainsi que les modèles de smartphones concernés, mais également de montres connectées, qui sont :

Galaxy S20

Galaxy Note 20

Galaxy S10

Galaxy Note 10

Galaxy A21

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 4

Cela fait une belle quantité de smartphones, sans oublier qu’en France, nous avons essentiellement des appareils avec puce Exynos, les smartphones Samsung avec processeur Qualcomm sont arrivés un peu après par chez nous, avec le Snapdragon 8+ Gen 1 notamment.

Pourquoi cette faille de sécurité présente-t-elle un risque si élevé ? Selon les experts en analyse des menaces de Google, cet exploit permet à des utilisateurs étrangers d’obtenir des privilèges d’administrateur sur votre smartphone et ainsi, d’exécuter du code sur votre appareil. Cette faille de sécurité était bien rodée, si bien qu’elle était déguisée en processeur de Samsung dans le gestionnaire de tâches, afin de passer inaperçue.

Galaxy S20 © Daniel Romero / Unsplash

Bien entendu, l’exécution d’un code étranger sur votre téléphone avec des privilèges accrus entraîne toute une série de problèmes. Les pirates peuvent accéder à des informations personnelles telles que les coordonnées bancaires, ainsi qu’à vos conversations privées et à vos images.

Les experts de Google affirment avoir vu des cas où des parties étrangères ont utilisé cette faille pour exécuter du code sur des appareils de consommateurs qui ne se doutaient de rien. L’ampleur de ces attaques, leur nature ou même l’identité des attaquants n’ont pas été révélées.

Cette vulnérabilité, exclusive aux puces Exynos, survient au moment où Samsung abandonne ses processeurs pour les prochains téléphones Galaxy S25. Nous le redisons donc, si vous possédez un smartphone Samsung Galaxy susmentionné dans la liste, mettez-le à jour rapidement.