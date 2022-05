AUO montre deux écrans 480 Hz

Un moniteur de 24 pouces et une dalle pour PC portable de 16 pouces.

En juillet 2021, AU Optronics évoquait un écran Full HD capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 480 Hz. À l’occasion de la Display Week 2022, l’entreprise a donné un aperçu de ces dalles. La vidéo de présentation ci-dessous montre un moniteur 24 pouces à 480 Hz ainsi qu’un écran 16 pouces pour ordinateur portable affichant une fréquence de rafraîchissement similaire. Dans les deux cas, ce sont des dalles TN affichant une définition maximale de 1920 x 1080 pixels. Le temps de réponse est inférieur à 1 ms.

Si les écrans TN baissent en popularité depuis quelques années auprès des consommateurs, dont beaucoup leur préfèrent désormais des dalles IPS, VA voire OLED, ils offrent toujours les taux de rafraîchissement les plus élevés et les temps réponse les plus bas dans leur gamme de prix. De fait, pour promouvoir son écran 480 Hz, AU Optronics cible directement les joueurs de FPS (first-person shooter) en montrant une séquence de l’indéboulonnable Counter-Strike : Global Offensive. Gageons que des joueurs professionnels d’e-sport seront aptes à tirer profit d’une telle fréquence ; le joueur occasionnel, probablement un peu moins.

Pas de date

Comme nous l’évoquions dans notre précédente actu, des fréquences de rafraîchissement aussi élevées ne se limitent pas à la technologie de l’écran. Ce dernier doit s’appuyer sur diverses unités de traitement de l’image et autres contrôleurs de synchronisation ; des composants haut de gamme qui sont sans doute difficile à obtenir depuis quelques mois. En l’état, AU Optronics n’a renseigné aucune date de lancement pour les deux écrans présentés ici.

