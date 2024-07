Auto SR : l’upscaling de Microsoft double les performances, trop peu de jeux compatibles

Borderlands 3 ©Digital Foundry

Alors que les premiers PC Copilot+ viennent de sortir, il est désormais évident que ces ordinateurs ne sont pas faits pour la pratique du jeu vidéo. Si certains modèles s’en sortent honorablement, ils sont loin d’égaler les PC portables gaming et encore moins les configurations de bureau.

Pourtant, Microsoft souhaiterait faire des machines Windows on Arm des plateformes de jeu. Entre l’émulateur Prism, qui facilite la conversion du code x86 et x64 en jeu d’instruction Arm64, et la technologie d’upscaling Auto SR, la firme de Mountain View met toutes les chances de son côté.

S’il est pour l’instant cantonné aux seules puces Snapdragon X Elite et au PC IA, l’outil de Microsoft semble prometteur. Les premiers retours faits par Digital Foundry suggèrent en effet que l’Auto SR serait une alternative fiable au DLSS de NVIDIA, au FSR d’AMD et à l’XeSS d’Intel.

Tout comme la solution de NVIDIA, celle de Microsoft utilise l’intelligence artificielle pour améliorer ses résultats (d’où la nécessité d’utiliser un PC Copilot+). L’Auto SR abaisse donc la définition d’un jeu pour ensuite la mettre à l’échelle via l’IA. Cela permet évidemment de gagner en performance et de grappiller quelques images par seconde.

Control ©Digital Foundry

L’Auto SR serait assez prometteur

La vidéo de test de Digital Foundry montre des résultats assez intéressants. Par exemple, l’anti-aliasing semble efficace et l’image reconstruite est assez fidèle à celle d’origine. Sur ce point précis, l’Auto SR fait mieux que le FSR 3.1 d’AMD, qui est accablé par des problèmes de crénelage des modèles et textures en jeu.

En revanche, la technologie de Microsoft semble également rencontrer des soucis d’artefacts visuels et de netteté, notamment avec du ghosting présent à l’écran. Pour faire ses tests, Digital Foundry a, par exemple, utilisé l’Auto SR sur Control, un jeu développé par Remedy Entertainment et sorti en 2021 et sur Borderlands 3 de Gearbox Software (2019).

Sans l’upscaling, le jeu peinerait à atteindre les 20 FPS en qualité élevée, tandis qu’avec l’Auto SR, les performances seraient doublées pour se situer entre 40 et 50 FPS. Si les capacités de l’outil de mise à l’échelle semblent encourageantes, elles rappellent néanmoins que les PC Windows on Arm sont loin d’être bâtis pour le jeu.

L’upscaling de Microsoft reste très limité

De plus, l’Auto SR n’a qu’un usage restreint, la technologie de Microsoft n’étant prise en charge (officiellement) que par un nombre très limité de jeux. Au nombre de 12, aucun d’eux n’est particulièrement récent et ils ne nécessiteraient pas d’upscaling sur des machines plus compétentes.

7 Days to Die

BeamNG Drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War (2016)

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

L’Auto SR est néanmoins assez jeune, il est très probable que la liste des titres compatibles s’étende à l’avenir. De plus, le fait qu’il soit une technologie propriétaire de Microsoft pourrait lui permettre de se retrouver sur le reste de l’écosystème de l’entreprise, sur Xbox par exemple.

Sachant que le FSR 3 est désormais disponible sur console de salon, il n’est pas impossible que l’Auto SR fasse de même. En attendant qu’elle se développe, la technologie de Microsoft sera malheureusement réservée à un usage de niche sur des machines dont le but premier n’est pas de jouer aux jeux vidéo.