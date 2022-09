Be Quiet! liste ses produits compatibles avec le Socket AM5 des Ryzen 7000

Le constructeur Be Quiet! confirme la compatibilité AM5 de ses produits existants, et en recommande certains en fonction du modèle exact de Ryzen 7000.

© Be Quiet!

Malgré un changement de socket, les nouveaux Ryzen 7000 Series d’AMD restent – normalement et sauf exception – compatibles avec les systèmes de refroidissement actuels ; le constructeur a en effet pris soin de conserver les mêmes emplacements des trous de fixation entre les cartes mères AM4 et AM5. Be Quiet! vient tout de même de publier la liste de ses produits en refroidissement par air ou par eau compatibles avec le socket AM5, ainsi que quelques recommandations.

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter ?

La gamme Be Quiet! compatible AM5

Ainsi, le constructeur explique que « les modèles phares Ryzen 9 7950X et Ryzen 9 7900X nécessitent une solution de refroidissement haute performance, tels que les watercoolings Silent Loop 2 360mm ou Silent Loop 2 280mm« . Pour les Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X, Be Quiet! indique que n’importe quel système de refroidissement sera suffisant et compatible, à l’exception des Pure Rock Slim 2 et Shadow Rock LP. Ces deux ventirads apparaissent tout de même dans la liste des produits recommandés pour le socket AM5 de Be Quiet!, ce qui laisse supposer qu’ils seront suffisants pour de futurs Ryzen 3, moins énergivores :

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock TF 2

Dark Rock Slim

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2 FX

Pure Rock 2

Pure Rock Slim 2

Silent Loop 2

Pure Loop 2 FX

Pure Loop

Test : Be Quiet! Silent Wings Pro 4 (120 mm), un ventilateur rapide et efficace