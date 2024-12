C’est officiel, Intel présentera ses nouvelles cartes graphiques le 3 décembre

Intel prévoit de dévoiler sa nouvelle génération de cartes graphiques, les Arc Battlemage, lors d’un événement officiel le 3 décembre 2024. Cette annonce marque une étape significative dans la stratégie d’Intel visant à renforcer sa présence sur le marché des GPU dédiés, dominé par Nvidia et AMD.

Caractéristiques techniques attendues

Selon des fuites récentes, le modèle Arc B570 serait doté de 18 cœurs Xe2, de 10 Go de mémoire GDDR6 avec un bus mémoire de 160 bits, et d’une fréquence GPU de 2,6 GHz. Il prendrait en charge les interfaces HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1 et nécessiterait un connecteur d’alimentation PCIe à 8 broches. Un modèle supérieur, l’Arc B580, disposerait de 20 cœurs Xe2, de 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 192 bits, avec une fréquence GPU de 2,8 GHz. Ces spécifications suggèrent qu’Intel cible le segment des cartes graphiques abordables, en concurrence directe avec des modèles tels que la GeForce RTX 4060 Ti et l’AMD Radeon RX 7600.

Les Arc Battlemage semblent conçues pour offrir une alternative compétitive dans le segment milieu de gamme. Avec un prix estimé à 250 dollars pour la Arc B580, Intel se positionne en dessous des tarifs de ses concurrents directs, la RTX 4060 Ti étant proposée à partir de 329€ dollars et la Radeon RX 7600 à 307€. Cette stratégie tarifaire pourrait attirer les consommateurs à la recherche de performances solides à un coût réduit.

Date de lancement

L’annonce officielle des GPU Arc Battlemage est prévue pour le 3 décembre 2024, avec une diffusion en direct sur la chaîne YouTube d’Intel à 15h00. La disponibilité commerciale et les premiers tests serait dès le 12 décembre.

De nouvelles cartes très attendues

Après le lancement de la série Arc Alchemist en 2022, Intel continue d’investir dans le développement de ses GPU dédiés. La série Battlemage, basée sur l’architecture Xe2-HPG, sera la seconde génération de ces cartes graphiques. Des rumeurs indiquent également qu’Intel travaille sur une troisième génération, nommée Celestial, cependant, les informations à ce sujet restent encore très limitées.

https://twitter.com/IntelGaming/status/1862859173207113798

En lançant les Arc Battlemage avant les nouvelles générations de GPU de Nvidia (série RTX 50) et d’AMD (série Radeon RX 8000), attendues pour le CES 2025 ou plus tard, Intel pourrait prendre une avance stratégique sur ses concurrents. Cependant, la capacité d’Intel à rivaliser efficacement dépendra de la performance réelle de ses cartes et de la maturité de ses pilotes, domaines où des améliorations sont attendues par rapport à la génération précédente.