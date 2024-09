Contrôle parental obligatoire sur les appareils connectés: pourquoi ces systèmes ne sont pas fiables

Crédit : Onur Binay / Unsplash

Adoptée en mars 2022 et entrée en vigueur le 13 juillet 2024, la loi Studer oblige les constructeurs à mettre à disposition des utilisateurs une solution de contrôle parental pour les appareils connectés à internet vendus en France. Mais ne comptez pas trop sur les fonctionnalités proposées par défaut par les marques, car elles sont souvent peu fiables. Et ironiquement, c’est même en partie à cause de cette nouvelle législation qu’elles ne peuvent pas assurer une efficacité optimale.

Suite à l’intervention de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le texte prévoit que les données personnelles des mineurs soient traitées exclusivement au niveau de l’appareil, en local, sans jamais passer par des serveurs distants. Si l’intention est louable pour protéger les enfants, cette restriction a aussi pour conséquence de rendre inopérables de nombreuses fonctionnalités de contrôle parental, qui nécessitent une communication avec des serveurs pour se montrer performantes.

Ces systèmes de contrôle parental par défaut sont donc limités. Ils ne peuvent pas offrir d’options de surveillance avancées ou d’expérience sur-mesure (comme l’acceptation à distance du téléchargement d’une application), et perdent même en intérêt sur des fonctions basiques, comme le blocage et le filtrage de contenus. Dans la plupart des cas, ils ne seront pas capables de différencier efficacement les contenus inappropriés des contenus autorisés : le système va soit tout laisser passer, soit tout bloquer sans distinction.

Si vous désirez bénéficier d’un contrôle parental vraiment performant pour protéger vos enfants, il est donc conseillé de souscrire une solution premium tierce, qui aura aussi l’avantage de piloter depuis la même interface tous vos appareils. Kaspersky Safe Kids est un service complet et simple à prendre en main, qui donne accès à de nombreux outils de personnalisation.

Il permet de surveiller l’activité de l’enfant via des rapports sur l’utilisation des applications, du web et de YouTube, mais aussi de recevoir des alertes si la batterie de l’appareil de l’enfant est faible ou de suivre sa localisation en temps réel par GPS. Kaspersky Safe Kids donne bien sûr la possibilité de masquer les contenus que l’enfant n’est pas censé voir, d’empêcher l’ouverture d’applications et de sites web spécifiques, ou de définir précisément le temps passé en ligne autorisé selon plusieurs paramètres (jour de la semaine, accès à une app ou à un jeu en particulier…).

