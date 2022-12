Core i5-13500 : les performances dans Cinebench R23 à 65 W et 154 W de PL1

Un score multicœurs comparable à celui du Core i5-12699K dans le premier cas, un cran en dessous de celui obtenu par le Core i7-12700K dans le second. Avec un tarif avoisinant les 270 dollars, ce Core i5-13500 s’annonce prometteur.

Dans quelques jours, Intel introduira certainement des processeurs Raptor Lake non-K. Cette nouvelle fournée de Core de 13e génération sera toutefois hétérogène : elle mélangera de “véritables” puces Raptor Lake et d’autres basées sur le silicium Alder Lake. Afin de rendre ces dernières attrayantes, Intel va accroître le nombre de cœurs CPU en ajoutant des E-cores, un type de cœurs qui faisait défaut à pas mal de Core de 12e génération. Ce sera le cas pour le Core i5-13500 notamment, une puce armée de 6 P-cores et 8 E-cores, soit 14 cœurs / 20 threads, tandis que le Core i5-12500 est un classique 6 cœurs / 12 threads. Alva “Lucky_n00b” Jonathan, un overclockeur de l’équipe JagatOC, a publié sur Facebook quelques notes au sujet de ce Core i5-13500.

© Alva “Lucky_n00b” Jonathan

Il confirme que ce processeur est basé sur le die Alder Lake C0 ; qu’il a une puissance de base de 65 W et une puissante turbo maximale de 154 W. De base, cette puce atteint 4,8 GHz sur un P-core et 3 GHz sur l’ensemble de ses P-cores (2,9 GHz sur ses E-cores). Néanmoins, en débloquant le PL1 (Processor Base Power), la fréquence maximale culmine à 4,5 GHz sur les P-cores, et à 3,5 GHz sur les E-cores.

Scores Cinebench R23

La plateforme de test mobilise une carte mère MSI Pro Z690-A et deux barrettes de 16 Go de DDR4-3600 Trident Z G.Skill. En matière de performances, Alva “Lucky_n00b” Jonathan se borne à évoquer celles sous Cinebench R23. Selon ses mesures, ce Core i5-13500 avec le PL1 débloqué rivalise presque avec le Core i7-12700K en multicœurs (12 cœurs / 20 threads, en 4+8) ; par défaut, plutôt avec le Core i5-12600K (10 cœurs / 16 threads, en 6+4). L’auteur estime que ce Core i5-13500 débloqué pourrait offrir un excellent rapport performances / prix ; il note cependant que le ventirad d’origine est inadapté à un déblocage du PL1.

© Alva “Lucky_n00b” Jonathan

© Alva “Lucky_n00b” Jonathan

Le résultat du Core i5-12500 ne figure pas ci-dessus ; ce Core Alder Lake a une moyenne d’environ 12 974 points en multicœurs dans Cinebench R23.

Pour finir, l’overclockeur a pu acquérir le Core i5-13500 pour l’équivalent de 270 dollars en Asie. Une somme plausible, puisque ShopBLT a référencé les Core i5-13400F et Core i5-13400 à des tarifs de respectivement 216 et 244 dollars il y a peu.

Processeurs Raptor Lake-S

D’ici peu, la gamme de Core de 13e génération desktop pourrait ressembler à celle du tableau ci-dessous (avec des déclinaisons dépourvues d’iGPU (F) en plus).

Processeur Configuration Fréquence de base Fréquence Max Cache L3 PBP Core i9-13900KS 8P+16E/32T 3,2 GHz 6,0 GHz 36 Mo 150W Core i9-13900K 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 Mo 125W Core i9-13900 8P+16E/32T 2,0 GHz 5,6 GHz 36 Mo 65W Core i7-13700K 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 Mo 125W Core i7-13700 8P+8E/24T 2,1 GHz 5,2 GHz 30 Mo 65W Core i5-13600K 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 Mo 125W Core i5-13600 6P+8E/20T 2,7 GHz À déterminer 24 Mo 65W Core i5-13500 6P+8E/20T 2,5 GHz 4,8 GHz 24 Mo 65W Core i5-13400 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 Mo 65W Core i3-13100 4P+0E/8T 3,4 GHz À déterminer 12 Mo 65W

Source : Alva “Lucky_n00b” Jonathan