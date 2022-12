L’Intel Core i5-13400 est 24 % plus cher que son prédécesseur

ShopBLT a référencé les Core i5-13400F et Core i5-13400 avec des tarifs de respectivement 216 et 244 dollars ; leurs ancêtres coûtent 170 et 197 dollars. Le Core de 13e génération possède toutefois plus de cœurs : Intel l’a équipé de quatre E-cores supplémentaires, tandis que l’Alder Lake se contente de 6 P-cores.

Le détaillant ShopBLT répertorie désormais un processeur Raptor Lake-S non-K, le Core i5-13400 ; un processeur que nous avons pu voir à l’œuvre dans CPU-Z début novembre, puis objet d’un test préliminaire le montrant 20 à 30 % supérieur au Core i5-12400 il y a de cela une dizaine de jours. D’après la liste de Bottom Line Telecommunications, la hausse de prix entre le Core i5-12400F et le Core i5-13400F est de 27 % ; entre le Core i5-12400 et le Core i5-13400, de 24 %.

© ShopBLT

Les prix pour les Core i5-12400F et Core i5-12400 sont de respectivement 170 et 197 dollars. Leurs successeurs sont référencés à 216 et 244 dollars. Sachez qu’en France, le Core i5-12400F se trouve actuellement à 186 euros sur Amazon et sa version dotée d’un iGPU à 221 euros. Quoi qu’il en soit, des augmentations de tarifs de 24 et 27 % ne sont pas anodines. Elles peuvent en partie s’expliquer par l’ajout de 4 E-cores : tandis que le Core i5-12400 est un 6 cœurs / 12 threads, avec uniquement des P-cores, son successeur intègre 4 cœurs Efficacité ; il propose ainsi 10 cœurs / 16 threads.

Processeur Core i5-12400 Core i5-13400 Cœurs / Threads 6 / 12 10 / 16 Intel Smart Cache 18 Mo 20 Mo Fréquence de base 2,5 GHz 2,5 GHz Fréquence Turbo 4,4 GHz 4,6 GHz PBP 65 W 65 W

Des gains notables en multicœurs, plus anecdotiques en mono-cœur

Le Core i5-13400 restera compatible avec les cartes mères série 600. Selon les résultats préliminaires obtenus jusqu’ici par ce Core, il se distingue logiquement de son ancêtre en multicœurs, avec des améliorations des performances comprises en 20 et 30 % selon les benchmarks. En mono-cœur en revanche, ce Raptor Lake étant en réalité un Alder Lake, les gains sont plus mesurés, de l’ordre de 5-6 %.

Intel lancera certainement sa série de Core de 13e génération desktop non-K, à 65 W de PBP, lors du CES 2023.