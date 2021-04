Core i9-11900K : une dizaine de degrés en moins avec du métal liquide

Der8auer a décapsulé son Core i9-11900K, non sans mal, pour remplacer la soudure entre l’IHS et le die par du métal liquide.

Les Core i9-9900K et Core i9-10900K y étaient passés, le récent Core i9-11900K n’avait donc aucune raison d’y échapper : Der8auer, toujours assisté par son chat, a décapsulé le porte-étendard des processeurs Rocket Lake-S d’Intel.

Comme on le découvre dans la vidéo, le décapsulage du Core i9-11900K n’est pas une mince affaire : l’opération nécessite à la fois plus de force et de minutie qu’avec les précédentes générations. Ainsi, Der8auer a dû fortifier son outil en lui greffant une clé dynamométrique pour faire bouger l’IHS, tout en prenant soin d’éviter les nombreux condensateurs montés en surface au risque de les endommager.

Une opération risquée

Une fois le Core i9-11900K décapsulé, le remplacement des matériaux de conductivité thermique soudés (sTIM) par du métal liquide induit une remarquable baisse des températures de fonctionnement de 10-12°C.

En raison de la difficulté de l’opération, Der8auer déconseille aux utilisateurs de faire subir le même sort à leur Core i9-11900K. Pour la grande majorité des utilisateurs, la soudure entre le die et la capsule IHS offre une dissipation thermique tout à fait suffisante, déjà largement supérieure à de la pâte thermique.