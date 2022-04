Corsair passe sa DDR5 Vengeance au format SO-DIMM avec des kits de 32 et 64 Go

Corsair dévoile ses premiers kits de mémoire DDR5 Vengeance au format SODIMM, destinés aux ordinateurs portables les plus récents (ainsi qu’à certaines plateformes compactes telles que les barebones).

Corsair DDR5 Vengeance SODIMM – Crédit : Corsair

Avec le lancement ces derniers mois des plateformes mobiles compatibles avec la mémoire DDR5 au format SO-DIMM, que ce soit chez AMD avec ses processeurs Ryzen 6000 Series mobiles ou Intel avec ses Core Gen12 Alder Lake pour notebooks, c’est tout un nouveau marché qui s’ouvre pour les constructeurs de modules de mémoire. Corsair présente aujourd’hui ses modules de mémoire DDR5 Vengeance au format SO-DIMM, compatibles AMD et Intel et visant tout particulièrement les portables « gaming » tels que l’Alienware x17 R2, le MSI Raider GE66 12UHS ou encore l’ASUS ROG Zephyrus M16.

Pour l’instant disponibles en kits de 32 Go (2 x 16 Go) et 64 Go (2 x 32 Go), ces modules de DDR5-4800 (PC5-38400) sont certifiés pour supporter une latence CAS de 40 sous une tension standard de 1,1 volt. Les barrettes sont équipées d’un dissipateur thermique aux couleurs de la gamme Vengeance de Corsair.

Corsair DDR5 Vengeance SODIMM – Crédit : Corsair

Ces kits de 32 Go et 64 Go sont d’ores et déjà commercialisés par le constructeur sur son site, à respectivement 290 euros et 565 euros. C’est donc sensiblement plus élevé que les versions DDR4, preuve que la mémoire DDR5 a encore du chemin à faire pour remplacer son aïeule sur le marché…