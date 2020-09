Corsair prépare un câble 12 broches pour les RTX 3000

Les cartes Ampere RTX 3090, 3080 et 3070 Founders Edition de NVIDIA vont introduire un nouveau connecteur d’alimentation en 12 broches. Ces références consomment respectivement 350 W, 320 W et 220 W. NVIDIA fournira aux acheteurs de références FE un adaptateur 12 broches permettant de relier deux 8 broches. À l’instar de Seasonic, Corsair travaille aussi sur un câble développé en interne. Il est destiné à ses alimentations modulaires Type 3 et 4.

Comme vous le découvrez sur les schémas fournis, il s’agit d’un câble en 12 broches qui vient se brancher sur deux ports 8 broches présents sur l’alimentation.

Ce modèle arrivera le 17 septembre prochain. L’entreprise n’a pas dévoilé le tarif. Notez que pour la RTX 3090, le fabricant recommande une alimentation d’au moins 850 W ; des recommandations toutefois souvent surévaluées par rapport au besoin réel d’une configuration complète. Enfin, sachez qu’a priori, les cartes custom devraient de leur côté se cantonner aux traditionnels câbles 6 et 8 broches.

Source : Corsair