Craob X : un PC portable sans ports, avec une recharge sans fil

Et si l’indice de réparabilité et de durabilité devenaient des critères essentiels ?

Si l’indice de réparabilité commence à devenir un critère prépondérant dans le marché des smartphones, à l’image de la proposition du Fairphone, il peine à percer dans celui des PC portables. On assiste peut-être à un tournant, avec l’apparition d’une série de solutions œuvrant dans le bon sens.

Crédit : Framework

Premier rejeton du genre, le Framework Laptop est un portable au look élégant et passe-partout, qui se décline en une série de configurations à la carte à partir de 899 euros. Sa particularité : une architecture entièrement modulaire et évolutive, avec la possibilité de remplacer facilement le moindre élément, jusqu’à la nature des ports sur les flancs, le châssis ou n’importe quel composant, y compris le module Wi-Fi. À la manière du Fairphone, justement, le constructeur propose des “blocs” qui s’enfichent sur le boîtier pour le personnaliser au maximum. Il offre également la possibilité d’en explorer les entrailles très facilement et intégralement, en quelques coups de tournevis.

Crédit : Framework

Pas encore disponible et révélé en décembre dernier, le Dell Luna va dans le même sens. Reprenant peu ou prou le look des XPS de la marque, il réinvente la manière d’assembler les composants, avec une carte mère logée derrière l’écran. Il suffit d’ôter quatre vis pour accéder à l’ensemble des éléments, afin de les remplacer ou de les personnaliser, et le PC utilise des matériaux moins polluants et plus faciles à recycler. La date de sortie définitive n’est pas encore fixée, mais Dell tient beaucoup à son concept d’accessibilité et de réparabilité, en souhaitant en faire l’une des grandes tendances de ses prochaines lignes de produits.

Crédit : Dell

Craob X : un PC plus durable et évolutif

Le Craob X, révélé ce jour, va dans le même sens et mise sur de grandes réparabilité et durabilité, en éliminant certains éléments susceptibles de tomber en panne. Première création de ce jeune constructeur méconnu, il se distingue en effet au premier coup d’œil par une grande particularité : il ne présente aucun port sur ses flancs. L’intérêt ? Proposer l’un des PC portables les plus fins du marché (7 mm d’épaisseur au maximum !) et un poids ultraléger (860 grammes), sans ces ports constituant autant de “points de faiblesse” dans le châssis. Pour autant, il n’est pas impossible de le faire communiquer avec des périphériques : le Craob X s’accompagne d’un dock externe largement pourvu en ports USB Type-C, USB 3.1, lecteur de cartes mémoires et connecteur Thunderbolt.

Crédit : Craob

Mais ce dock cache également une batterie avec une recharge sans fil. AImanté, il vient ainsi se greffer à l’arrière de l’écran pour recharger le PC portable sans lui associer le moindre câble. Le look paraît très futuriste, avec des bords très réduits autour de l’écran de 13,3 pouces renvoyant la bagatelle d’une définition 4K UHD.

Crédit : Craob

Aucun tarif ni date de disponibilité n’ont encore été annoncés. On sait juste que le Craob X se déclinera dans des configurations à la carte, jusqu’au Intel Core i7-1280P, avec 32 Go de mémoire LPDDR5 et 2 To de SSD.