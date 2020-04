Crysis Remastered débarque cet été, avec du ray tracing hybride

Sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

En fin de semaine, Crytek a officiellement annoncé Crysis Remastered, un remaster du premier Crysis sorti en 2007. À l’époque, le soft était considéré par beaucoup comme le plus beau jeu du monde. En revanche, il mettait les configurations les plus puissantes à genoux. Il est d’ailleurs assez amusant de voir qu’aujourd’hui, un Ryzen Threadripper 3990X est capable de faire tourner Crysis sans GPU. Pour en revenir à Crysis Remastered, avec la réputation du studio Crytek, on peut imaginer que les développeurs ambitionnent de réitérer la claque graphique infligée par le premier opus avec leur prochaine création.

Ce Crysis Remastered mettra en tout cas l’accent sur la campagne solo du jeu original. Pour la rendre digne des standards actuels sur le plan graphique, il ajoutera des textures de haute qualité, un anti-crénelage temporel, une profondeur de champ améliorée, du brouillard volumétrique ou encore de nouveaux effets de particules. Surtout, le studio mobilisera la dernière version de son moteur CryEngine avec ray tracing hybride. Un moteur qu’on a déjà pu voir à l’œuvre dans la démo technique « Neo Noir ».

Une version PC digne de ce nom ?

On a hâte de découvrir le résultat final. Mais pour l’instant, il faut se contenter du trailer. Néanmoins, l’attente ne sera pas très longue. En effet, le jeu doit sortir cet été sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Et là, forcément, on imagine que certains ne sont guère rassurés à l’idée que le titre puisse tourner tourner sur Nintendo Switch. On espère en tout cas que chaque version exploitera pleinement les capacités de son support. Avni Yerli, le PDG de Crytek, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler à nouveau sur la franchise Crysis, et d’apporter à tous les fans de Crysis un remaster digne de leur passion pour le jeu. C’est une opportunité passionnante de pouvoir ramener Crysis sur les PC et les consoles actuelles – même le Nintendo Switch ! – afin qu’une toute nouvelle génération de joueurs puisse vivre le frisson d’une bataille dans la Nanosuit« .