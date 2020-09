Les configurations minimales et recommandées pour Crysis Remastered

Crysis Remastered devait initialement débarquer le 23 juillet. Hélas, à la suite d’une première vidéo et des nombreuses critiques qu’elle avait suscitées, Crytek avait décidé de décaler la sortie de son jeu sur toutes les plateformes, exception faite de la Nintendo Switch. Le titre arrivera donc le 18 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store). On connaît désormais les configurations minimales et recommandées.

Si en 2007, Crysis était considéré comme le plus beau jeu du monde et mettait tous les PC, même les plus musclés, à genoux, treize ans plus tard, la donne a changé. En effet, Crysis Remastered n’est pas en mesure de faire peur à la grande majorité des machines gaming actuelles. Voyez plutôt : un simple Intel Core i5-3450 ou AMD Ryzen 3 associé à une carte NVIDIA GeForce GTX 1050 TI ou AMD Radeon 470 et 8 Go de mémoire suffisent à le dompter.

Logiquement un peu plus exigeante, la configuration recommandée n’est pas monstrueuse. Elle mentionne un processeur Intel Core i5-7600k ou AMD Ryzen 5, une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 TI ou AMD Radeon Vega 56 et 12 Go de RAM. Dans tous les cas, prévoyez 20 Go d’espace disque.