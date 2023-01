Cyberpunk 2077 reçoit sa mise à jour NVIDIA DLSS 3 dès aujourd’hui

Entre cette mise à jour et le patch 1.5, Cyberpunk 2077 se bonifie sur PC. En outre, cette prise en charge du DLSS 3 prépare le terrain pour le Ray Tracing : Overdrive Mode ! du jeu. Par ailleurs, NVIDIA organise un grand prix Warbb World Challenge : un PC portable et deux GeForce RTX 4000 à gagner.

En fin de semaine dernière, NVIDIA a communiqué la liste de tous les prochains jeux compatibles DLSS 3. Si Cyberpunk 2077 figurait bien parmi les prochains titres à prendre en charge la version 3 du Deep Learning Super Sampling, cela ne devait pas être dans l’immédiat. Le patch du jour apporte pourtant le NVIDIA DLSS 3 au jeu de CD Projekt RED.

© NVIDIA

Selon NVIDIA, cette prise en charge DLSS 3 ouvre la voie au Ray Tracing : Overdrive Mode ! de Cyberpunk 2077. L’entreprise écrit : « L’ajout du DLSS 3 prépare le terrain pour le futur Cyberpunk 2077 ” Ray Tracing : Overdrive Mode”, une mise à jour à venir qui portera le ray tracing du jeu à de nouveaux sommets et améliorera considérablement les graphismes déjà incroyables du jeu. Le Ray Tracing : Overdrive Mode” fera de Cyberpunk 2077 le nouveau jeu ” Mais est-ce qu’on peut y jouer ? Et le DLSS 3 sera la fonction clé qui permettra aux joueurs de la série GeForce 40 de répondre par l’affirmative à la question “Mais peut-il faire tourner Cyberpunk ?” » (une référence au mème But Can It Run Crysis? pour les plus jeunes d’entre vous).

Dans le studio NVIDIA et Warbb World Challenge : des GeForce RTX 4000 et un PC portable à gagner

Dans un autre registre, dans le cadre de sa série Dans le studio NVIDIA, la société met le streaming à l’honneur cette semaine et plus particulièrement le livestreamer Nilson1489. Elle évoque notamment le streaming AV1 intégré à Discord, lequel améliore « le partage d’écran pour les utilisateurs disposant d’un matériel compatible avec le décodeur AV1 – que ce soit pour le livestreaming, les cours en ligne ou les réunions virtuelles entre amis – avec une qualité d’image claire et nette jusqu’à une résolution de 4K et 60 images par seconde », en rappelant que l’encodeur vidéo NVIDIA de huitième génération de ses GeForce RTX 4000 prend en charge l’AV1, permettant « aux livestreams d’apparaître comme si la bande passante avait été augmentée de 40 % dans les applications de diffusion populaires comme OBS Studio ».

En outre, la dernière mise à jour 1.4 de NVIDIA Broadcast apporte de nouveaux effets Eye Contact et Vignette.

Par ailleurs, NVIDIA Studio s’associe à l’artiste 3D Robin Snijders, alias Warbb, pour présenter le Warbb World Challenge. Les artistes 3D sont « invités à transformer un espace traditionnellement ennuyeux en une scène extraordinaire en utilisant les ressources fournies par Warbb ». Le grand prix du Warbb World Challenge : un ordinateur portable MSI Creator Z16P Studio équipé d’un GPU NVIDIA RTX 3080 Ti. Les deuxième et troisième lots sont également attractifs. Ce sont des MSI GeForce RTX 4080 16G Surprim X et MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio. Vous pouvez consulter les conditions de participation à cette adresse.