De premiers SSD PCIe 5.0 jusqu’à 14 GBps de débit

Adata dévoile la bande-annonce de sa future conférence du CES 2022, prévue le 5 janvier prochain au palace The Venetian, de Las Vegas. Et comme dans les super-productions hollywoodiennes, le constructeur n’y va pas de main-morte sur les effets spéciaux et les promesses : ses futurs SSD PCIe 5.0, parmi les premiers du genre, seraient capables de tutoyer un débit en lecture séquentielle de l’ordre de 14 GBps. C’est tout simplement plus du double du résultat des meilleurs SSD PCIe 4.0 actuels.

Source : Adata

Adata Nighthawk et Blackbird, 2 SSD PCIe 5.0 jusqu’à 14 GBps de lecture

Baptisées Nighthawk et Blackbird, ce sont en réalité deux unités différentes au format M.2 2280 qui devraient être révélées dans les prochains jours, au cours de cette conférence Dawn of a New Xtrem. La première s’appuie sur un contrôleur Silicon Motion SM2508 et Adata confirme que l’unité devrait “assurer des performances en lecture et écriture séquentielles de l’ordre de 14 à 12 GBps, respectivement”.

Le Blackbird fait le choix d’un contrôleur différent, l’InnoGrit IG5666, avec des débits légèrement inférieurs en écriture séquentielle (10 GBps) mais les mêmes performances en lecture. A l’heure actuelle, on ignore encore le type de mémoire NAND utilisée, ainsi que les autres types de performances.

En septembre dernier, nous avions déjà évoqué un SSD PCIe 5.0 similaire, signé Kioxia. Lui aussi à l’état de prototype, il affichait rigoureusement les mêmes performances en matière de lecture séquentielle (14 GBps), mais semblait atteindre un débit bien moins ambitieux au niveau de l’écriture (7 GBps). Nous avons donc hâte de savoir comment Adata a réalisé une telle performance … ainsi que le tarif envisagé. Pour l’heure, Adata indique que ses nouvelles unités pourront se décliner jusqu’à 8 To de stockage.