Kioxia présente un SSD PCIe 5.0 qui atteint 14 Go/s en lecture séquentielle

Dans le cadre de la CFMS (China Flash Market Summit) Kioxia a présenté le prototype d’un SSD PCIe 5.0 appelé CD7. Ce modèle, destiné à un usage professionnel, est au format EDSFF E3S 2,5 pouces et utilise donc une interface PCIe 5.0 x4. Selon les valeurs communiquées ci-dessous, comparées à celles d’un SSD PCIe 4.0 x4 de la série CM6, ce SSD offre une vitesse de lecture séquentielle 103 % plus élevée, avec 14 000 Mo/s, et d’écriture séquentielle 67 % supérieure avec 7000 Mo/s.

Concernant l’augmentation des performances aléatoires, elles seraient comprises entre 50 % et 79 %. Pour les latences, Kioxia mentionne une réduction de la latence de lecture de 77 % (70 μs contre 90 μs pour le CM6) et d’écriture de 50 % (10 μs au lieu de 20 μs).

Samsung lancera un SSD PCIe 5.0 au deuxième trimestre 2022

Des capacités allant de 1,6 To à 30 To

Rappelons que le PCI-SIG a officialisé les spécifications du PCIe 5.0 en 2019. Comme chaque génération jusqu’ici, cette interface double les débits : 32 Gbit/s par ligne soit environ 4 Go/s. Dans le cas d’une connexion à 4 lignes couramment utilisée pour ces dispositifs, cela donne 16 Go/s (ce que permet une connexion PCIe 3.0 x16). En conséquence, les SSD PCIe Gen 5 devraient bien atteindre des vitesses de lecture séquentielle comprises entre 11 et 15 Go/s en fonction des modèles.

Pour en revenir à ce SSD CD7, Kioxia prévoit de proposer des modèles dans des capacités de 1,6 To à 30 To avec des taux d’endurance allant de 1 à 3 DWPD (drive write per day). L’entreprise a indiqué que les expéditions pour validation et certification par ses partenaires débuteraient d’ici la fin d’année.

WCCFTech rapporte des propos tenus par un représentant de la société : « Aujourd’hui, la loi de Moore n’est plus valable pour les CPU et la DRAM, mais elle fonctionne toujours pour le PCIe. 2015 fut l’année de la troisième génération de PCIe, 2019 celle de la quatrième génération, et 2022 sera celle de la cinquième génération. Même si les gens dépensent beaucoup d’argent, ils ne peuvent pas doubler les capacités du CPU pour améliorer les performances du système, mais l’achat de SSD Gen 5 au lieu de SSD Gen 4 peut grandement y contribuer. »

En principe, le PCIe 5.0 fera ses débuts sur les plateformes d’entreprise avec les processeurs Xeon Sapphire Rapids d’Intel attendus courant 2022. Pour le grand public, le PCIe 5.0 arrive avec les puces Alder Lake.

Sources : WCCFTech, Tom’s Hardware US