Bonne nouvelle pour ChatGPT, cette masure va ravir les utilisateurs

OpenAI simplifie l’accès à ChatGPT Search en supprimant l’obligation de connexion, ouvrant ainsi la porte à une expérience de recherche plus fluide et accessible à tous.

OpenAI a récemment annoncé une modification importante de l’accessibilité de ChatGPT Search, permettant désormais aux utilisateurs d’accéder à cette fonctionnalité sans avoir à se connecter. Cette mise à jour vise à offrir une expérience plus fluide et à élargir la portée de l’outil en supprimant une étape jugée contraignante par certains utilisateurs.

Plus de connexion obligatoire

Jusqu’à présent, l’utilisation de ChatGPT Search nécessitait la création d’un compte et une connexion préalable. De nombreux utilisateurs considéraient cette procédure comme une barrière à l’accès immédiat aux fonctionnalités de recherche basées sur l’intelligence artificielle. OpenAI a pris en compte ces retours et a officialisé ce changement via un message sur le réseau social X, précisant que toute personne peut désormais utiliser ChatGPT Search sans inscription.

https://twitter.com/OpenAI/status/1887224584539414983

Cette modification a suscité diverses réactions. Certains utilisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à cette simplification d’accès, estimant que cela pourrait contribuer à accroître la popularité de l’outil et renforcer sa compétitivité face aux moteurs de recherche traditionnels. D’autres ont fait le lien entre cette décision et l’essor de plateformes concurrentes comme DeepSeek, suggérant qu’OpenAI cherche à conserver son avance sur le marché. En revanche, certains abonnés de ChatGPT ont exprimé des réserves, certains allant jusqu’à envisager d’annuler leur abonnement, craignant une dévalorisation de leur offre payante.

La fonctionnalité reste disponible sur le site

La fonctionnalité ChatGPT Search reste accessible depuis le site web de ChatGPT ainsi que via les applications mobiles et de bureau. Les utilisateurs peuvent simplement entrer une requête et recevoir une réponse en langage naturel, accompagnée de sources issues du web. L’outil permet également d’affiner les résultats en posant des questions complémentaires pour obtenir davantage de précisions.

Avec cette évolution, OpenAI vise à rendre son moteur de recherche plus intuitif et accessible, dans un format proche de celui des moteurs de recherche classiques. L’outil permet désormais de consulter des images de lieux d’intérêt, d’afficher des cartes et d’obtenir des descriptions succinctes des résultats de recherche. Cette nouvelle accessibilité pourrait inciter davantage d’utilisateurs à explorer ChatGPT Search comme une alternative aux moteurs de recherche établis, dans un contexte où certains expriment une lassitude vis-à-vis des algorithmes de Google.