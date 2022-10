Des clichés exposent le die du Core i9-13900K

Après avoir étudié un CPU Baikal à 48 cœurs, Fritzchens Fritz s’est lancé dans l’examen d’un spécimen de processeur bien plus commun dans nos contrées occidentales : le Core i9-13900K. Avec ses 24 cœurs / 32 threads, c’est l’actuel fleuron de la gamme Raptor Lake – jusqu’à l’arrivée d’un Core i9-13900KS évoqué par Intel.

© Fritzchens Fritz © Fritzchens Fritz

Ce Core i9 Raptor Lake possède 8 cœurs Raptor Cove et 16 cœurs Gracemont. Son ancêtre, le Core i9-12900K, huit de chaque (les P-cores sont de type Golden Cove). En outre, le Core de 13e génération dispose de 32 Mo de cache L2 au total et d’un cache L3 de 36 Mo, alors que son ancêtre dispose de 14 Mo de cache L2 et d’un cache L3 de 30 Mo. La surface du die est ainsi de 252,65 mm² pour le Core i9-13900K, contre 215,25 mm² pour le Core i9-12900K. Le processus de gravure est l’Intel 7 (10 nm) dans les deux cas. Concernant plus spécifiquement les P-cores et les E-cores, les premiers ont une surface de 7,429 mm², les seconds de 1,58 mm². Enfin, comme pour Alder Lake, les P-cores sont disposés en matrice de huit cœurs CPU, les E-cores regroupés au sein de clusters de 4 CPU.

Test Intel Core i9-13900K et i5-13600K : Raptor Lake, le nouveau chouchou des joueurs ?

En attendant d’autres Core Raptor Lake

Pour plus de détails sur l’architecture Raptor Lake, vous pouvez vous référer à notre dossier. Les processeurs Raptor Lake sont commercialisés depuis le 20 octobre. La gamme se limite pour l’instant aux six références ci-dessous, mais nous savons de sources sûres (Microsoft et Gigabyte) qu’une vingtaine d’autres Core arriveront prochainement – sans compter les puces mobiles.

Processeur Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600KF Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700KF Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KF Gravure 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm Cœurs 14 (6P+8E) 14 (6P+8E) 16 (8P+8E) 16 (8P+8E) 24 (8P+16E) 24 (8P+16E) Threads 20 20 24 24 32 32 Cache L3 24 Mo 24 Mo 30 Mo 30 Mo 36 Mo 36 Mo Cache L2 20 Mo 20 Mo 24 Mo 24 Mo 32 Mo 32 Mo Fréquence max P-Core 5,1 GHz 5,1 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,8 GHz 5,8 GHz Fréquence max E-Core 3,9 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz Fréquence de base P-Core 3,5 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,0 GHz Fréquence de base E-Core 2,6 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 2,2 GHz 2,2 GHz Circuit graphique Intel UHD Graphics 770 NA Intel UHD Graphics 770 NA Intel UHD Graphics 770 NA TDP de base 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Maximum Turbo Power 181 W 181 W 253 W 253 W 253 W 253 W Tarif 319 dollars 294 dollars 409 dollars 384 dollars 589 dollars 564 dollars