Des premiers tests pour les processeurs Comet Lake-S d’Intel !

Intel a dévoilé ses processeurs mobiles de 10e génération hier, les Comet Lake-H. Ce matin, on a partagé plusieurs benchmarks de ces puces. Pour les utilisateurs de PC fixes en revanche, il faut patienter encore un peu avec la gamme Comet Lake-S, qui devrait être présentée le 30 avril. On peut toutefois déjà se faire une petite idée des performances grâce à des tests préliminaires.

Effectués par HKEPC, ils se basent sur des échantillons d’ingénierie. Les modèles présentés sont les Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500 et i5-10400. Le premier embarque huit cœurs / seize threads pour des fréquences allant de 2,9 à 4,8 GHz, tandis que les Core i5 se limitent à six cœurs / douze threads. Selon notre tableau, les processeurs standards ont un TDP de 65W, et les modèles K de 125W. Pour réaliser ses tests, le site a utilisé une machine munie d’une carte mère sur chipset B460, de 16 Go de DDR4-4133 et d’une carte graphique d’AMD, la RX 5700 XT. Les challengers sont des processeurs Intel Core de 9e génération ainsi que deux AMD Ryzen de 3e génération, les Ryzen 7 3700X et Ryzen 5 3600X, munis respectivement de 8 et 6 cœurs / 16 et 12 threads pour des TDP de 65W et 95W.

Un Core i5-10400F potentiellement intéressant

Sur Cinebench R20, le Core i7-10700 est au coude-à-coude avec le Ryzen 7 3700X (8 cœurs / 16 threads, TDP de 65W) : il obtient 4828 points et la puce AMD, 4788 points. Cela représente un écart de moins de 1 %. Que ce soit sur 3DMark Time Spy ou Fire Strike, le processeur d’Intel reste toujours très légèrement devant.

Les choses sont plus compliquées sur le milieu de gamme pour les Core i5. Le Ryzen 5 3600X surclasse le i5-10600K de 13,8 % sur Cinebench R20 et de 15,6 % sur Fire Strike. On constate également que le Core i5-10400 n’est pas très loin du i5-10600K (environ 6%). Sachant que ce dernier va se décliner dans une version sans iGPU, le Core i5-10400F, vendue moins chère (environ deux tiers du prix du i5-10600K), celle-ci pourrait offrir un très bon rapport qualité/prix.

Gardez cependant en mémoire que ces résultats proviennent d’échantillons techniques. Ils ne sont donc qu’indicatifs. Ceux des versions finales peuvent s’avérer bien différents.