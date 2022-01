Radeon RX 6500 XT : des fréquences jeu / Boost de 2610 et 2815 MHz respectivement

AMD officialisera bientôt de nouvelles cartes graphiques, parmi lesquelles la Radeon RX 6500 XT. Au fil des semaines et des fuites, cette référence n’a plus grand-chose à cacher. Nous savions déjà qu’elle s’appuie sur un GPU Navi 24 gravé en 6 nm ; qu’elle possède 1024 processeurs de flux, 16 Mo d’Infinity Cache et 4 Go de GDDR6 ; que son TBP avoisine les 105 W ; qu’elle sera officialisée demain et sera disponible à partir du 19 janvier. Ne restait en fait que deux inconnues : les fréquences GPU standards et le prix de vente « recommandé ». Le site VideoCardz lève le voile sur la première.

Nos confrères rapportent que la Radeon RX 6500 XT a une fréquence Boost de 2815 MHz et une fréquence jeu de 2610 MHz. Ces valeurs d’origine sont à peu près 10 % supérieures à celles de la Radeon RX 6600 XT. Par ailleurs, notez qu’il persiste une incertitude pour la vitesse mémoire. Si une vitesse de 16 Gbit/s était évoquée jusqu’ici, ce pourrait finalement être de 18 Gbit/s. Dans le premier cas, la bande passante mémoire est de 128 Go/s tandis que dans le second elle passe à 144 Go/s.

Navi 24

Le tableau ci-dessous, mis à jour, rassemble les spécifications probables de la Radeon RX 6500 XT ainsi que de la Radeon RX 6400 XT.

Carte graphique RX 6600 XT RX 6600 RX 6500 XT RX 6400 Architecture 7 nm RDNA2 7 nm RDNA2 6 nm RDNA2 6 nm RDNA2 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Cœurs 2048 1792 1024 768 Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 32 28 16 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz 2610 MHz ? Fréquence Boost 2589 MHz 2491 MHz 2815 MHz ? Vitesse mémoire 16 Gbps 14 Gbit/s 16 Gbit/s ou 18 Gbit/s 14 Gbit/s VRAM 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 128 Go/s ou 144 Go/s 112 Go/s TBP 160W 132W 107W 53W MSRP 379 euros 339 euros ? OEM Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 Mars 2022

Source : VideoCardz