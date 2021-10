Des résultats de benchmarks pour les Core Core i9-12900HK et Core i5-12600K

Intel devrait formellement présenter ses premières références Alder Lake en milieu de semaine à l’occasion de l’évènement Intel Innovation. En attendant, voici de nouveaux résultats de benchmarks. Ils concernent une puce mobile, le Core i9-12900HK, et une puce desktop, le Core i5-12600K. Le premier processeur a fait un passage dans Geekbench 5 ; le second dans CPU-Z.

Le processeur Intel Core i9-12900HK est certainement le porte-étendard de la gamme mobile Alder Lake-P. Notez que cette série n’arriverait pas en novembre mais plutôt en début d’année prochaine ; Intel la présenterait lors du CES 2022. Le Core i5-12600K, que nous avons déjà croisé dans le benchmark Ashes of the Singularity, fait vraisemblablement partie des puces desktop qui seront lancées le 4 novembre.

Core i9-12900HK sur Geekbench 5

Commençons par la puce mobile. Geekbench détecte le processeur avec 14 cœurs / 20 threads. En principe, la répartition est en 6 + 8 (6 cœurs Golden Cove, 8 cœurs Gracemont). Le logiciel renseigne une fréquence de base de 2,9 GHz.

Le Core i9-12900HK obtient 1851 points en mono-cœur et 13 256 points en multicœurs. Le site WCCFTech a comparé ces résultats à ceux obtenus par l’Apple M1 Max, le Core i9-11980HK, le Ryzen 9 5980HX. La puce Alder Lake-P s’impose dans les deux tableaux.

Core i5-12600K sur CPU-Z

Le Core i5-12600K est un 10 cœurs / 16 threads, en 6 + 4, à 125 W de TDP. Les cœurs Golden Cove ont une fréquence de base de 3,7 GHz et les cœurs Gracemont de 2,8 GHz. Les fréquences Boost sur 1 / 2 cœurs s’élèvent à 4,9 GHz et 3,6 GHz respectivement. Dans CPU-Z, ce Core i5 marque 746 points en mono-cœur et 7058 points en multicœurs. Le test s’effectue sous Windows 11.

Pour la comparaison, une fuite donnait un score de 681,7 points en mono-cœur et de 4983,8 points pour le Core i5-12400, un plus classique 6 cœurs / 12 threads (cœurs Golden Cove uniquement) avec TDP de 65 W. Dans cette actu, nous rapportions des scores moyens de 640 points en mono-cœur et 6560 points en multicœurs pour le Ryzen 7 5800X ; de 624 et 4811 points respectivement pour le Ryzen 5 5600X.