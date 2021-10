La feuille de route pour les gammes Alder Lake-P et Alder Lake-M dévoilée

Sur les plateformes mobiles, Alder Lake succédera à Tiger Lake sur divers segments. Une précédente diapositive présentait différentes séries, pour des processeurs armés de 5 à 16 cœurs et des TDP allant de 5 à 55 W. Le site WCCFTech livre de nouvelles indications concernant les gammes Alder Lake-P et Alder Lake-M. Afin de mieux situer les choses, nous avons également ajouté l’ancienne diapositive (l’image de droite).

Les Alder Lake-P et Alder Lake-M rassemblent toute une frange de processeurs ayant des TDP compris entre 7 et 45 W. Il ressort du document que les processeurs Intel Alder Lake-P entreront en production entre novembre 2021 et mars 2022, tandis que les processeurs Alder Lake-M le seront entre janvier 2022 et avril 2022. Plus précisément, de la 45e semaine 2021, c’est-à-dire celle du 8 novembre, à la 10e semaine de 2022, soit le 13 mars dans le premier cas ; du 17 janvier au 18 avril dans le second (3e et 15e semaines 2022).

Entre 6 et 14 coeurs pour Alder Lake-P, entre 5 et 10 pour Alder Lake-M

La feuille de route atteste que les processeurs Alder Lake-P ont un nombre de cœurs CPU (Gracemont et Golden Cove mélangés) compris entre 6 et 14 et 80 à 96 unités d’exécution pour l’iGPU GT2 ou GT3 Xe. En outre, elle n’évoque pas du tout la DDR4 pour ces puces mais uniquement la DDR5 et LPDDR5.

Concernant Alder Lake-M, les puces ont un nombre de cœurs compris entre 5 et 10, et de 48 à 96 unités d’exécution. Par ailleurs, cette série se limite à de la mémoire LPDDR4X ou LPDDR5 et à un support PCIe 4.0.

Dans tous les cas, le Thunderbolt 4 et le Wi-Fi 6E sont de la partie.

Enfin, bien que non mentionnés ici, des processeurs H55 avec 16 cœurs (8 cœurs Gracemont et 8 cœurs Golden Cove) mais seulement 32 unités d’exécution pour l’iGPU seraient également prévus.

Source : WCCFTech