Le Core i5-12600K fait plusieurs passages dans le benchmark Ashes of the Singularity

Le Core i9-12900K s’était aventuré dans le benchmark Ashes of the Singularity en septembre, au tour du Core i5-12600K de faire de même. D’ailleurs, les soumissions pour ces deux puces proviennent du même utilisateur.

Selon les données dont nous disposons, le Core i5-12600K est un 10 cœurs / 16 threads. Contrairement au Core i5-12400 croisé récemment sur CPU-Z et Cinebench R20 où il mettait à mal le Ryzen 5 5600X d’AMD et qui ne possède que des cœurs Golden Cove, le porte-étendard des Core i5 Alder Lake-S devrait exploiter l’architecture hybride en mobilisant les deux types de cœurs CPU, Golden Cove et Gracemont, dans une configuration en 6 + 4. Pour les fréquences, il atteindrait 4,9 GHz sur deux cœurs Golden Cove et 4,6 GHz sur l’ensemble des cœurs de ce type ; 3,6 GHz sur deux cœurs Gracemont et 3,4 GHz pour les quatre. Le processeur profiterait de 20 Mo de cache L3.

Des photos des boîtes des Core i9, i7 et i5 Alder Lake-S

Un score 10,2 % supérieur à celui du Core i5-11600K

L’utilisateur a effectué une bonne dizaine de tests. Comme pour le Core i9, la carte graphique est une GeForce RTX 3080. Le seul score qui semble valide est celui en Crazy_1080p avec 10 800 points et 110 images par seconde. Tous les autres, dont du medium_1080, ne dépassent pas les 4000 points et les 40 IPS. Ces piètres scores s’expliquent très certainement par le fait que le benchmark mobilise les cœurs Gracemont plutôt que Golden Cove.

Hélas pour la comparaison, l’utilisateur n’avait pas testé le Core i9-12900K en Crazy_1080p. Il n’est donc pas pertinent de comparer les résultats des deux puces.

En revanche, il y a une entrée pour le Core i5-11600K associé à une RTX 3080 : 9800 points (99 IPS). Il n’y a pas de mention de test effectué avec le Core i9-11900K dans ces conditions, mais il y en a du Core i9-10900K. La puce Comet Lake réalise 11 200 points (113,5 IPS). Côté AMD, la seule entrée pour le Ryzen 5 5600X avec une RTX 3080 (6 cœurs / 12 threads) donne 8100 points (82 IPS) ; cependant, le test s’effectuait sous DirectX 11 et non DirectX 12.

Source : Tom’s Hardware US