Des TBP en hausse de 20 W / 35 W pour les Radeon RX 6X50 XT

Les fuites concernant les Radeon RX 6X50 XT s’accumulent ces derniers jours et confirment un lancement imminent ; le 10 mai selon VideoCardz. Forcément, si proche de l’échéance, les spécifications techniques sont souvent connues de la presse. Hassan Mujtaba de WCCFTech s’est risqué à quelques indiscrétions en révéléant les TBP (Typical Board Power) des cartes graphiques AMD à venir. Les valeurs sont 20 W à 35 W plus élevées que celles des références existantes.

Hassan Mujtaba infirme les 350 W évoqués pour la Radeon RX 6950 XT et annonce plutôt 335 W. Ce sont 5 W de plus que la carte Radeon RX 6900 XT Liquid Edition et 35 W de plus que le modèle classique. Ce vaisseau amiral aurait une fréquence jeu de 2100 MHz et une fréquence Boost de 2310 MHz. Celles-ci sont de respectivement 2015 MHz et 2250 MHz pour la Radeon RX 6900 XT.

Le GPU Navi 31 aurait moins de processeurs de flux que prévu

+20 W pour les Radeon RX 6750 XT et RX 6650 XT

Toujours selon le journaliste de WCCFTech, la Radeon RX 6750 XT a un TBP de 250 W, comme la Radeon RX 6800. C’est une hausse de 20 W par rapport à la Radeon RX 6700 XT. Du côté des fréquences, il est question de 2495 MHz (jeu) et fréquence de 2600 MHz (Boost). La Radeon RX 6700 XT a des fréquences officielles de 2424 MHz et 2581 MHz.

Enfin, la Radeon RX 6650 XT voit aussi son TBP prendre 20 W : il passe à 180 W contre 160 W pour la Radeon RX 6600 XT. La carte graphique propose des fréquences jeu / Boost de 2410 MHz et 2635 MHz, soit 51 MHz et 46 MHz de plus que son aïeule.

Dernier détail : toutes ces cartes profitent d’une vitesse mémoire accrue : 18 Gbit/s.

Gamme Radeon RX 6000

Carte graphique GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire TBP RX 6950 XT 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 335W RX 6900 XT LC 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 330W RX 6900 XT 7nm Navi 21 XTX 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 XT 7nm Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 7nm Navi 21 XL 3840 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 250W RX 6750 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6192b 18 Gbit/s 250W RX 6700 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6192b 16 Gbit/s 230W RX 6650 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6128b 17.5 Gbit/s 180W RX 6600 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6128b 16 Gbit/s 160W RX 6600 7nm Navi 23 XL 1792 8 Go G6128b 14 Gbit/s 132W RX 6500 XT 6nm Navi 24 XT 1024 4 Go G6 64b 18 Gbit/s 107W RX 6400 6nm Navi 24 XL 768 4 Go G6 64b 16 Gbit/s 53W

